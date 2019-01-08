Финансы

Рубль укрепился по отношению к доллару и евро
Профиль
вчера в 06:22

Курс американского доллара во время торгов на Московской бирже опустился ниже отметки в 67 рублей. Это произошло впервые с декабря прошлого года. О снижении курса американской валюты сообщает агентство «РИА Новости», ссылаясь на данные торгов.
Профильвчера в 06:22

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Рубль набрал вес на праздниках

Коммерсантъвчера в 18:12

Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль набрал силу. Будет ли новое падение курса

Life.ru01:05

Рубль подешевел к доллару и евро

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Доллар на московской бирже опускался сегодня ниже 67-ми рублей

Эхо Москвывчера в 08:34

Курс доллара опустился ниже 67 рублей

Газета.Ruвчера в 06:48

Мосбиржа начала день снижением. Росту помешали нефть и азиатские рынки

РБКвчера в 03:34
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Экономика

Новые тарифы ОСАГО вступили в силу

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
Обновлено вчера в 18:43
Энергетика

В России снова подорожал бензин

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.
Обновлено в 08:51
Политика

Госдума получила от ПАСЕ приглашение к участию в январской сессии

Государственная дума получила предложение из Парламентской ассамблеи Совета Европы сформировать российскую делегацию для участия в январской сессии ассамблеи и примет решение в течение недели, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия").
Обновлено в 07:56
Происшествия

На заводе цинкования в Оренбургской области горит цех

Пожарные тушат возгорание в одном из цехов на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Подольске

Обновлено в 06:54
Происшествия

Медведев выделил 147 млн рублей на жилье пострадавшим в Магнитогорске

Обновлено в 08:23
Армия и оружие

В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34

Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика

Apple сократит производство новых iPhone

Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники.
Обновлено в 03:52
Экономика

Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Во Франции истребитель пропал с радаров

Истребитель Mirage 2000 пропал с радаров во Франции, сообщает France Info. Самолет вылетел утром в среду, 9 января, с базы Нэнси-Оши.
Обновлено в 09:12
Политика

Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО.
Обновлено в 05:15
Энергетика

Стоимость нефти подскочила выше $60 за баррель

На торгах на международных биржах в среду мартовские фьючерсы нефти марки Brent подорожали до $60,01 за баррель.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Пострадавший при взрыве дом в Магнитогорске не снесут

«Пострадавший в результате взрыва дом в Магнитогорске, несмотря на петицию в интернете, не будет снесен и расселен», — заявил Дубровский.
Обновлено в 06:22
Происшествия

За жену норвежского мультимиллионера потребовали выкуп в криптовалюте

В качестве выкупа злоумышленники требуют около €9 млн в криптовалюте.
Обновлено в 07:24
Финансы

ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро более чем на 2 рубля

Центробанк установил официальный курс евро к рублю на 10 января в 76,9066 рубля (-2,55 рубля). Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Обновлено в 06:10
Политика

Сообщения пользователей обяжут хранить на отечественном оборудовании

Минкомсвязь, ФСБ и Минпромторг предложили обязать операторов связи использовать для хранения сообщений пользователей по «закону Яровой» оборудование, произведенное в России.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Минобороны заподозрили в замалчивании гибели россиянина в Сирии

Обновлено в 09:04
Экономика

«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки

Новые полномочия «Почта России» получила в рамках двукратного снижения беспошлинного порога при покупках в зарубежных интернет-магазинах — в 2019 году он равен 500 евро в месяц (общий вес всех заказов при этом не должен превышать 31 килограмм).
Обновлено в 05:45
Политика

Рогозин прокомментировал отмену своего визита в США

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал причину отмены его визита в США.
Обновлено в 08:14
Политика

Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины

Обновлено в 06:00
Спорт

Бывшая девушка Роналду поможет доказать его вину в изнасиловании

Бывшая девушка футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду звезда реалити-шоу "Большой брат" Жасмин Леннард намерена доказать вину португальца в деле об изнасиловании.
Обновлено в 09:21
Экономика

В России подорожали смартфоны Apple и Samsung

Компании Apple и Samsung подняли цены на свои смартфоны в России. Как сообщает "КоммерсантЪ", гаджеты Apple в среднем подорожали на 1,7%.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Девочка выстрелила себе в лицо из пистолета при попытке сделать селфи

Тринадцатилетняя девочка случайно нажала на курок травматического пистолета при попытке сделать селфи.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Москве жестоко избили муниципального депутата

Неизвестные избили муниципального депутата по Ломоносовскому району Москвы Кирилла Чиркина.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

NI оценил российский танк Т-90С

Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Весельницкая прокомментировала предъявленные ей в США обвинения

Обновлено в 09:29
Происшествия

В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами

Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Пилот «КАМАЗ-мастер» попал в аварию

Российский пилот «КАМАЗ-мастер» Сергей Куприянов попал в аварию во время гонки внедорожников на Africa Eco Race 2019.
Обновлено в 06:27
Политика

Хаменеи назвал «первоклассными идиотами» представителей властей США

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал в соцсетях «первоклассными идиотами» некоторых представителей госаппарата США.
Обновлено в 06:41
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России и всего мира

В декабре финансовый институт уже публиковал такую оценку – прогноз ухудшен по сравнению с июльским прогнозом 2018 г. Тогда эксперты ВБ ожидали, что ВВП России в 2019 г. вырастет на 1,8%.
Обновлено вчера в 20:08
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