Финансы
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро
Рубль укрепился по отношению к доллару и евроИзвестия03:42
Курс доллара по состоянию на 10:05 по мск опустился на 32,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня и составил 69,49 рубля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Известия03:42
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Финансы
Российская валюта испытает давление со стороны Запада в 2019 году
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Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн
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Европейские рынки акций завершили торги в среду без единой динамики
Европейские рынки акций показали разнонаправленную динамику по итогам первой торговой сессии 2019 года на фоне слабых статданных из Китая и Германии.
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Финансы
Эксперт: Рубль интересен в качестве игры в «carry trade»
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Финансы
Доллар затаился, а евро грустит: курс валют в Молдове на четверг
Евро подешевеет к молдавскому "льву" на пять банов и будет стоить 19,5679 лея.
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Финансы
20 лет назад образовалась еврозона
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Обновлено 01 января в 03:41
Финансы
Минфин сможет брать краткосрочные кредиты у банков
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Обновлено 01 января в 00:00
Финансы
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Обновлено вчера в 06:00
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Обновлено вчера в 01:25
Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск просел до 69,39 рубля
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
Обновлено в 03:30
Финансы
Аналитики рассказали о курсе рубля в 2019 году
Курс российской валюты в 2019 году может вплотную приблизиться к 70 рублям за доллар и даже на какое-то время перешагнуть через этот рубеж, считают аналитики.
Обновлено в 05:08
Финансы
Фондовые торги в РФ открылись снижением
«Российский рынок акций рискует начать первую торговую сессию 2019 года снижением индексов на фоне неблагоприятных сигналов с мировых бирж», — прокомментировал аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.
Обновлено в 02:13
Финансы
Инфляция в 2019 году не опустится ниже 5%
Не исключено, что в 1 полугодии мы увидим рост годовой инфляции до 5−5.5%.
Обновлено в 17:00
Финансы
Американский инвестфонд KKR намерен вложить $1 млрд в лизинг коммерческих самолетов
Американский инвестиционный фонд Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) заключил соглашение о формировании долгосрочного партнерства с американской Altavair AirFinance, специализирующейся на лизинге воздушных судов, в рамках которого KKR обязался инвестировать 1 миллиард долларов, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 10:52