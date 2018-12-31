Финансы
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро
Рубль укрепился по отношению к доллару и евроИзвестия03:42
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заверил, что не стоит опасаться нестабильности российской национальной валюты в 2019 году. Как пояснил министр, в России создана основа, чтобы минимизировать колебания рубля.
Известия03:42
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 05:54, Ашберн
Финансы
Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,7 млн гривен (более $3,4 млн) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Обновлено вчера в 13:54
Финансы
Европейские рынки акций завершили торги в среду без единой динамики
Европейские рынки акций показали разнонаправленную динамику по итогам первой торговой сессии 2019 года на фоне слабых статданных из Китая и Германии.
Обновлено в 03:31
Финансы
Аналитик: У рубля почти отсутствуют перспективы роста
Перспективы значительного укрепления российской нацвалюты в наступившем году практически отсутствуют.
Обновлено в 04:04
Финансы
Nordea прогнозирует снижение курса доллара в первом квартале
В первом квартале инвесторам следует продавать доллар против равновесной корзины валют, таких как иена, новозеландский доллар и норвежская крона, пишут эксперты Nordea Markets.
Обновлено в 03:06
Финансы
Что происходит с курсом валют в Молдове
Единая европейская монета подешевеет завтра на пять банов.
Обновлено вчера в 12:50
Финансы
ЦБ: жители Томской области хранят в банках 129 млрд руб
На начало ноября 2018 года жители Томской области, по информации специалистов, хранили в банках 129 миллиардов.
Обновлено вчера в 06:00
Финансы
ЦБ повысил коэффициент риска до 200% по ипотеке с низким взносом
Банк России с 1 января 2019 года повысил коэффициент риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом до 200% со 150%.
Обновлено 31.12.18 в 16:35
Финансы
Жители Бельгии до сих пор не обменяли на евро 16 миллиардов франков
Бельгия перешла на евро с января 2002 года, однако жители королевства до сих пор не обменяли на единую европейскую валюту 16 миллиардов бельгийских франков, что эквивалентно около 400 миллионам евро, сообщил Национальный банк Бельгии (BNB).
Обновлено 01 января в 08:51
Финансы
Прожиточный минимум пенсионеров Москвы вырос на 299 рублей с 1 января
Прожиточный минимум московских пенсионеров увеличен в 2019 году на 299 рублей из-за подорожания продуктов, теперь он составляет 12 тысяч 115 рублей.
Обновлено 31.12.18 в 16:51
Финансы
Верховная рада повысила предельный объем госдолга Украины
Верховная рада в новом госбюджете на 2019 год повысила предельный объем госдолга.
Обновлено 01 января в 14:38
Финансы
Воронежские финансисты закончили год в плюсе
В 2018 году администрация города и муниципальные финансисты решили ключевые задачи: не только остановили рост муниципального долга, но и снизили его объем.
Обновлено 30.12.18 в 22:31
Финансы
В Узбекистане вводится плоская шкала налога на доходы физлиц в 12%
Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 12% при плоской шкале налогообложения вводится в Узбекистане с 1 января 2019 года, высококвалифицированные иностранные специалисты будут уплачивать подоходный налог в размере 50%.
Обновлено вчера в 01:25
Финансы
Фондовые торги в РФ открылись снижением
«Российский рынок акций рискует начать первую торговую сессию 2019 года снижением индексов на фоне неблагоприятных сигналов с мировых бирж», — прокомментировал аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.
Обновлено в 02:13
Финансы
Доллар дешевеет к евро и иене, но растет к фунту
Курс доллара к иене опустился в четверг до 107,59 иены против 108,88 иены накануне, курс евро к иене - до 122,38 иены против 123,55 иены по итогам предыдущей сессии.
Обновлено в 05:15
Финансы
Горожанам советуют скупать доллары, чтобы не остаться на мели. Советы экономистов на 2019 год
Экономисты советуют в 2019 взять курс на сдержанное потребление.
Обновлено вчера в 11:08