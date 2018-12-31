Ранее глава Минфина Антон Силуанов заверил, что не стоит опасаться нестабильности российской национальной валюты в 2019 году. Как пояснил министр, в России создана основа, чтобы минимизировать колебания рубля.

Рубль укрепился по отношению к доллару и евро

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