Финансы
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС СШАREGNUM 15:54
Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 22:24, Вашингтон
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25
Политика
Цискаридзе отреагировал на мат в эфире грузинского телеканала
Журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, выступив с нецензурной бранью в адрес российского президента Владимира Путина, оскорбил самого себя.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер
Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 19:59
Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено вчера в 04:22
Финансы
Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США
Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.
Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес
Тодоренко передаст свадебное платье по наследству
Регина Тодоренко осталась в восторге от свадебного образа. В Instagram телеведущая призналась, что наряд сшили за три недели.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze
Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Экономика
Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне
«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено в 21:59
Общество
Химические опыты и выживание в джунглях: чему учат детей в детских лагерях Барнаула
Юные блогеры и бизнесмены В Барнауле досуговые учреждения предлагают широкие образовательные программы.
Обновлено в 20:34
Происшествия
Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован
Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Обновлено в 12:34
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено в 09:53
Политика
Предсказавшие «Болотную» эксперты отметили недоверие россиян к политикам
Недоверие к лидерам С 2018 года у россиян меняется отношение к власти, провластным и оппозиционным политикам, а также оценка положения дел в стране.
Обновлено в 17:00
Общество
Эксперт: летом нужно есть побольше персиков и бананов
Обновлено в 20:24
Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга
Жители города Свалява в Закарпатской области прогнали с предвыборного митинга экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
Обновлено в 18:15
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Политика
Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета
Секретарь городского совета города Борисполь Киевской области Ярослав Годунок подаст в суд на президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что тот выгнал его с заседания по причине судимости за разбой (которая уже погашена).
Обновлено в 17:10
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
В селе Аянка на севере Камчатского края из-за аномальной жары начал крениться 12-квартирный дом 1970-х годов постройки, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.
Обновлено в 18:02
Футбол
Сын футболиста Хаджи выбирает, с каким клубом заключить контракт
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня стало известно, что Янис Хаджи может заключить контракт с ФК «Барселона».
Обновлено в 22:08
Политика
Путин рассказал о невыполненных договоренностях Обамы по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с бывшим главой США Бараком Обамой по урегулированию украинского кризиса.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Обновлено в 18:47