Финансы

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС СШАREGNUM 15:54

Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.
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Заявления главы ФРС США «уронили» доллар

Мойка7817:48

Эксперты нашли причину резкого укрепления рубля

Газета.Ru19:50

Курс рубля вырос после заявления главы ФРС США о рисках экономики

Коммерсантъ12:59

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

РБК16:10

Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла

Ведомости15:25

Эксперты: рубль резко укрепился к доллару в среду благодаря заявлению главы ФРС США

ТАСС14:12

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС

РИА Новости17:49
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 22:24, Вашингтон
Общество

В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день

Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25
Политика

Цискаридзе отреагировал на мат в эфире грузинского телеканала

Журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, выступив с нецензурной бранью в адрес российского президента Владимира Путина, оскорбил самого себя.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие

В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер

Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 19:59
Происшествия

В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»

АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено вчера в 04:22
Финансы

Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США

Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.
Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес

Тодоренко передаст свадебное платье по наследству

Регина Тодоренко осталась в восторге от свадебного образа. В Instagram телеведущая призналась, что наряд сшили за три недели.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие

Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze

Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Интерпол задержал россиян в Уругвае

Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Экономика

Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне

«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено в 21:59
Общество

Химические опыты и выживание в джунглях: чему учат детей в детских лагерях Барнаула

Юные блогеры и бизнесмены В Барнауле досуговые учреждения предлагают широкие образовательные программы.
Обновлено в 20:34
Происшествия

Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован

Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Обновлено в 12:34
Авто

Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport

Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено в 09:53
Политика

Предсказавшие «Болотную» эксперты отметили недоверие россиян к политикам

Недоверие к лидерам С 2018 года у россиян меняется отношение к власти, провластным и оппозиционным политикам, а также оценка положения дел в стране.
Обновлено в 17:00
Общество

Эксперт: летом нужно есть побольше персиков и бананов

Обновлено в 20:24
Политика

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга

Жители города Свалява в Закарпатской области прогнали с предвыборного митинга экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
Обновлено в 18:15
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Экономика

Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие

В Сирии завершились съемки первого фильма с начала войны

Обновлено в 22:03
Происшествия

Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными

Обновлено в 10:14
Общество

Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд

Обновлено в 10:53
Политика

Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета

Секретарь городского совета города Борисполь Киевской области Ярослав Годунок подаст в суд на президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что тот выгнал его с заседания по причине судимости за разбой (которая уже погашена).
Обновлено в 17:10
Общество

На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары

В селе Аянка на севере Камчатского края из-за аномальной жары начал крениться 12-квартирный дом 1970-х годов постройки, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.
Обновлено в 18:02
Происшествия

В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

Обновлено в 12:32
Футбол

Сын футболиста Хаджи выбирает, с каким клубом заключить контракт

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня стало известно, что Янис Хаджи может заключить контракт с ФК «Барселона».
Обновлено в 22:08
Политика

Путин рассказал о невыполненных договоренностях Обамы по Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с бывшим главой США Бараком Обамой по урегулированию украинского кризиса.
Обновлено вчера в 17:11
Политика

Зеленский открыл Чернобыль для туристов

Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II

Обновлено в 18:47
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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