Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

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