Финансы
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС СШАРИА Новости вчера в 17:49
Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. К закрытию торгов курс доллара опустился на 73,5 копейки, до 63,18 рубля. Евро подешевел на 52,25 копейки, до 71,07 рубля.
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Происшествия
В Москве задержали грабившую бутики брендовой одежды банду
По данным МВД, задержанные - трое мужчин и три женщины - в несколько заходов вынесли из сетевого магазина более 100 единиц брендовой одежды.
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Энергетика
Доходы от экспорта газа «Газпрома» за квартал упали на 40%
Получается, что корпорация во втором квартале 2019 года заработала на экспорте газа на 38% меньше, чем в его начале.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Социологи зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам
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Обновлено в 00:14
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
Обновлено вчера в 21:46
Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено вчера в 07:16
Авто
Bentley выпустил в честь своего юбилея концепт‐кар EXP 100 GT
Британский производитель премиальных автомобилей в честь своего столетнего юбилея показал публике особый концепт-кар EXP 100 GT.
Обновлено вчера в 13:50
Авто
Минпромторг не включил Tesla и Bugatti Veyron в список дорогостоящих авто
Минпромторг не включил в перечень дорогостоящих машин, с которых уплачивается транспортный налог с повышающим коэффициентом, таких представителей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport, выявили в Счетной палате.
Обновлено в 02:12
Технологии
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено вчера в 11:05
Общество
Большинство россиян не верят в возможность межнациональных конфликтов
Жители России не верят в возможность крупных конфликтов на национальной почве в стране. Такой точки зрения придерживаются 64% опрошенных.
Обновлено в 02:16
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Обновлено вчера в 20:19
Экономика
Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате
Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Шоу-бизнес
Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон
Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Немецкий журналист назвал автотрассу «Меридиан» кошмаром для США
Протяженность автотрассы, соединяющей Западную Европу и Китай, составит 8445 км, из них около 2 тыс. км пройдут по территории России.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Пакистане столкнулись поезда, погибли 11 человек
В результате трагедии погибли 11 человек, 67 получили многочисленные травмы разной степени тяжести.
Обновлено в 02:07
Музыка
Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах
В ходе интервью Ксении Собчак для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак» Макаревич признался, что на его счету лежит миллион.
Обновлено вчера в 13:35
Общество
Попросившим убежище в Канаде жителям Кузбасса запретили чаепитие
Жителям города Киселёвска Кемеровской области, записавшим в начале июня этого года видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить убежище из-за опасной экологической ситуации в городе, власти запретили проводить чаепитие.
Обновлено в 00:45
Транспорт
В Москве появились новые автоматы по продаже билетов
В Москве на остановках появились новые автоматы по продаже билетов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Обновлено в 00:23
Экономика
ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов
Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Музыка
Дима Билан выпустил клип «Про белые розы»
Обновлено в 01:01
Транспорт
В Екатеринбурге неожиданно перекрыли Малышевский мост
Почему перекрыли движение именно сейчас, не предупредив, горожанам не понятно.В связи со сложившейся дорожной ситуацией, движение по мосту в сторону ЖБИ затруднено.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ
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Хоккей
Третьяк объяснил смену главного тренера сборной России
Обновлено в 01:09
Здоровье
Названа безвредная для здоровья доза шоколада
Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.
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