Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. К закрытию торгов курс доллара опустился на 73,5 копейки, до 63,18 рубля. Евро подешевел на 52,25 копейки, до 71,07 рубля.

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

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