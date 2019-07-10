Финансы

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС СШАРИА Новости вчера в 17:49

Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. К закрытию торгов курс доллара опустился на 73,5 копейки, до 63,18 рубля. Евро подешевел на 52,25 копейки, до 71,07 рубля.
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Эксперты нашли причину резкого укрепления рубля

Газета.Ruвчера в 19:50

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

РИА Новостивчера в 17:49

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

РБКвчера в 16:10

Курс доллара снизился после выступления главы ФРС США

RT на русскомвчера в 16:34

Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла

Ведомостивчера в 15:25

Эксперты: рубль резко укрепился к доллару в среду благодаря заявлению главы ФРС США

ТАССвчера в 14:12

Курс рубля вырос после заявления главы ФРС США о рисках экономики

Коммерсантъвчера в 12:59
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:15, Вашингтон
Политика

Изгнанный с совещания чиновник с судимостью подаст в суд на Зеленского

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский прогнал с заседания, собирается подать на него в суд.
Обновлено вчера в 15:38
Общество

Для водителей в России введут новый штраф

Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено вчера в 15:01
Финансы

Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США

Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.
Обновлено вчера в 21:00
Здоровье

Родился первый в США ребенок из матки умершего донора

Обновлено вчера в 05:40
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Экономика

Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса

Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено вчера в 18:24
Теннис

Надаль встретится с Федерером в полуфинальном матче Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль пробился в полуфинал Уимблдона - 2019, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:21
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено вчера в 15:39
Общество

В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность

На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози

Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы.
Обновлено вчера в 19:44
Общество

Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд

Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

В Пакистане столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщили СМИ

По меньшей мере девять человек погибли, 67 получили ранения в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в провинции Пенджаб на севере Пакистана, передает телеканал Geo TV.
Обновлено в 00:47
Политика

Лещенко и Пригожин прокомментировали выходку грузинского журналиста

Певец Лев Лещенко и продюсер Иосиф Пригожин прокомментировали инцидент на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого нецензурно выругался в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

В Совфеде посочувствовали Зеленскому после идеи переименовать Россию

Клинцевич отметил, что считает "откровенной чушью" идею советника Зеленского Никиты Потураева, который предложил называть на Украине русский язык "российским", а Россию — "Московией".
Обновлено в 00:59
Наука

Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат

На востоке грибок, появившийся резко и неожиданно уже стал причиной смерти нескольких миллионов летучих мышей.
Обновлено 08 июля в 13:41
Наука

Небольшой морской червь издает один из самых громких звуков в океане

Один из самых громких звуков в океане издает небольшой червь.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия

Российские полицейские остались без взяток

Российские полицейские лишились шанса на получение взяток из-за падения уровня профессионализма.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие

Иранские корабли попытались остановить британский танкер

Обновлено вчера в 20:57
Общество

Составлена подборка самых дорогих и бюджетных специальностей в вузах Чебоксар

ЧГУ имени Ульянова Максимальная стоимость одного года обучения в ЧГУ составила 189310 рублей.
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено 09 июля в 10:26
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, при пожаре в частном доме погибли трое детей.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука

Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено вчера в 23:16
Общество

На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары

Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

Компанию Агаларова заподозрили в нецелевом использовании денег «Автодора»

Следственный комитет установил, что компания «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова использовала два аванса от «Автодора» на 12,6 млрд и 2 млрд руб. (в сумме — 14,6 млрд руб.), перечисленные в 2015–2017 годах, для получения дохода в виде процентов на депозитах, а не для строительства первого участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Обновлено в 00:30
Авто

Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport

Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено вчера в 02:51
Экономика

Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне

«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Из-за крупного пожара в пятиэтажке Барнаула госпитализировали мужчину

В результата пожара в барнаульском многоквартирном доме пострадал мужчина, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Обновлено вчера в 23:38
Общество

Добрые дела сделают Овнов счастливее, а Козерогов будет радовать семья

Сегодня любые добрые дела сделают вас счастливее.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия

Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате

В психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
Обновлено вчера в 22:56
Хоккей

Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею

Обновлено вчера в 13:32
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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