Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС СШАРБК вчера в 16:10

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
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Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

РИА Новостивчера в 17:49

Доллар продолжает дешеветь к мировым валютам на заявлениях главы ФРС США

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Курс доллара: коррекция рубля вверх может оказаться краткосрочной

Expert.ru00:25

Заявления главы ФРС США «уронили» доллар

Мойка78вчера в 17:48

Доллар дешевеет к большинству основных валют

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Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла

Ведомостивчера в 15:25

Эксперты: рубль резко укрепился к доллару в среду благодаря заявлению главы ФРС США

ТАССвчера в 14:12
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 03:22, Вашингтон
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию

Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Гаджеты

Как избежать взрыва аккумулятора смартфона, рассказали в Роскачестве

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Газовый баллон взорвался в жилом доме на северо-востоке Москвы

Баллон с газом взорвался в жилом доме на северо-востоке Москвы, проводится эвакуация жильцов.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Бывшего генерала МВД Варчука вернули в СИЗО

Бывшего заместителя главкома Внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука перевели в СИЗО.
Обновлено в 03:06
Общество

Россиянин решил продать открытки с Гитлером и поплатился

Жителя Иркутска оштрафовали за попытку продать на Avito открытки с изображениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Политика

В Харькове восстановили бюст маршала Жукова

Обновлено в 01:40
Технологии

Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет

Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено вчера в 11:05
Энергетика

«Лукойл» восстановил объемы поставок нефти после загрязнения «Дружбы»

«Лукойл» восстановил объемы поставок нефти до контрактного уровня после апрельского инцидента на трубопроводе «Дружба», сообщил первый вице-президент компании Вадим Воробьев.
Обновлено вчера в 10:27
Политика

Жители Закарпатья прогнали Порошенко с митинга его партии

В городе Свялава Закарпатской области местные жители выгнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

На Урале ураган оставил без света людей и повалил деревья

В результате частный сектор остался без света и кое-где упали деревья.
Обновлено в 02:13
Транспорт

В Москве на остановках установили новые автоматы по продаже билетов

Новые автоматы по продаже билетов установили на 15 остановках общественного транспорта столицы, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:43
Общество

Обнаружен новый признак развития аутизма у ребенка

Нетипичное пищевое поведение является серьезным поводом для того, чтобы обследовать ребенка на аутизм, передает Medicalxpress со ссылкой на американских исследователей из Университета штата Пенсильвания.
Обновлено вчера в 00:53
Происшествия

На врио министра экологии Чувашии завели дело о превышении полномочий

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 02:40
Происшествия

СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов «Звезды»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "запрещенных методах ведения войны" после обстрела журналистов телеканала "Звезда" в Донбассе, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Запущенные с Плесецка спутники Минобороны штатно вышли на орбиты

Четыре спутника, запущенные в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1В", выведены на расчётные орбиты, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
Обновлено вчера в 17:14
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Российский военный корабль зашёл в зону учений НАТО и Украины

Обновлено вчера в 06:39
Экономика

Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса

Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено вчера в 18:24
Армия и оружие

Техника российского производства примет участие в учениях в Венесуэле

"По большому счету, вооружения и военная техника, которая находится в Венесуэле и которой располагают боливарианские вооруженные силы, - это техника российского производства, поэтому по-другому это просто не может осуществляться", - подчеркнул дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Обновлено в 03:03
Игры

Хакеры взломали Denuvo 6.0 в Total War: Three Kingdoms

Сообщается, что обновление Total War: Three Kingdoms до версии 1.1.0 уже взломано.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Мария Шукшина обвинила телевидение в «мракобесии»

Обновлено вчера в 23:16
Футбол

Лэмпард: «„Челси“ работает на пределе»

Физика была нашей проблемой, мы много над этим работаем, работаем на пределе.
Обновлено в 01:54
Транспорт

В центре Москвы перекроют движение 13 и 14 июля

В столице 13 и 14 июля на ряде улиц в центре города будет перекрыто или ограничено движение.
Обновлено в 02:03
Экономика

Быстрым платежам накручивают процент

«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
Обновлено вчера в 19:07
Общество

Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд

Обновлено вчера в 10:53
Экономика

Медведев ликвидировал программу развития пенсионной системы

Глава кабмина России Дмитрий Медведев ликвидировал программу развития пенсионной системы, которая так и не была утверждена.
Обновлено вчера в 20:11
Космос

Ученые сообщили о скором обнаружении полного двойника Земли

Обновлено вчера в 21:30
Общество

Попросившим убежище в Канаде жителям Кузбасса запретили чаепитие

Жителям города Киселёвска Кемеровской области, записавшим в начале июня этого года видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить убежище из-за опасной экологической ситуации в городе, власти запретили проводить чаепитие.
Обновлено в 00:45
Политика

Парад на День независимости США истощил фонд безопасности Вашингтона

Мэр округа Колумбия Мюриэль Баузер предупредила президента США Дональда Трампа о том, что празднование Дня независимости, масштабно отмечавшегося 4 июля, обошлось в 1,7 млн долларов и истощило запасы специального фонда Вашингтона, из которого финансируется обеспечение безопасности при проведении государственных мероприятий в столице страны.
Обновлено в 02:28
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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