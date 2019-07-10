Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС СШАРБК вчера в 16:10
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
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Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Гаджеты
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона, рассказали в Роскачестве
Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Газовый баллон взорвался в жилом доме на северо-востоке Москвы
Баллон с газом взорвался в жилом доме на северо-востоке Москвы, проводится эвакуация жильцов.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Бывшего генерала МВД Варчука вернули в СИЗО
Бывшего заместителя главкома Внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука перевели в СИЗО.
Обновлено в 03:06
Общество
Россиянин решил продать открытки с Гитлером и поплатился
Жителя Иркутска оштрафовали за попытку продать на Avito открытки с изображениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
В Харькове восстановили бюст маршала Жукова
Обновлено в 01:40
Технологии
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено вчера в 11:05
Энергетика
«Лукойл» восстановил объемы поставок нефти после загрязнения «Дружбы»
«Лукойл» восстановил объемы поставок нефти до контрактного уровня после апрельского инцидента на трубопроводе «Дружба», сообщил первый вице-президент компании Вадим Воробьев.
Обновлено вчера в 10:27
Политика
Жители Закарпатья прогнали Порошенко с митинга его партии
В городе Свялава Закарпатской области местные жители выгнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
На Урале ураган оставил без света людей и повалил деревья
В результате частный сектор остался без света и кое-где упали деревья.
Обновлено в 02:13
Транспорт
В Москве на остановках установили новые автоматы по продаже билетов
Новые автоматы по продаже билетов установили на 15 остановках общественного транспорта столицы, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:43
Общество
Обнаружен новый признак развития аутизма у ребенка
Нетипичное пищевое поведение является серьезным поводом для того, чтобы обследовать ребенка на аутизм, передает Medicalxpress со ссылкой на американских исследователей из Университета штата Пенсильвания.
Обновлено вчера в 00:53
Происшествия
На врио министра экологии Чувашии завели дело о превышении полномочий
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 02:40
Происшествия
СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов «Звезды»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "запрещенных методах ведения войны" после обстрела журналистов телеканала "Звезда" в Донбассе, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Запущенные с Плесецка спутники Минобороны штатно вышли на орбиты
Четыре спутника, запущенные в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1В", выведены на расчётные орбиты, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
Обновлено вчера в 17:14
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Российский военный корабль зашёл в зону учений НАТО и Украины
Обновлено вчера в 06:39
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено вчера в 18:24
Армия и оружие
Техника российского производства примет участие в учениях в Венесуэле
"По большому счету, вооружения и военная техника, которая находится в Венесуэле и которой располагают боливарианские вооруженные силы, - это техника российского производства, поэтому по-другому это просто не может осуществляться", - подчеркнул дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Обновлено в 03:03
Игры
Хакеры взломали Denuvo 6.0 в Total War: Three Kingdoms
Сообщается, что обновление Total War: Three Kingdoms до версии 1.1.0 уже взломано.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Мария Шукшина обвинила телевидение в «мракобесии»
Обновлено вчера в 23:16
Футбол
Лэмпард: «„Челси“ работает на пределе»
Физика была нашей проблемой, мы много над этим работаем, работаем на пределе.
Обновлено в 01:54
Транспорт
В центре Москвы перекроют движение 13 и 14 июля
В столице 13 и 14 июля на ряде улиц в центре города будет перекрыто или ограничено движение.
Обновлено в 02:03
Экономика
Быстрым платежам накручивают процент
«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
Обновлено вчера в 19:07
Общество
Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд
Обновлено вчера в 10:53
Экономика
Медведев ликвидировал программу развития пенсионной системы
Глава кабмина России Дмитрий Медведев ликвидировал программу развития пенсионной системы, которая так и не была утверждена.
Обновлено вчера в 20:11
Космос
Ученые сообщили о скором обнаружении полного двойника Земли
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Попросившим убежище в Канаде жителям Кузбасса запретили чаепитие
Жителям города Киселёвска Кемеровской области, записавшим в начале июня этого года видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить убежище из-за опасной экологической ситуации в городе, власти запретили проводить чаепитие.
Обновлено в 00:45
Политика
Парад на День независимости США истощил фонд безопасности Вашингтона
Мэр округа Колумбия Мюриэль Баузер предупредила президента США Дональда Трампа о том, что празднование Дня независимости, масштабно отмечавшегося 4 июля, обошлось в 1,7 млн долларов и истощило запасы специального фонда Вашингтона, из которого финансируется обеспечение безопасности при проведении государственных мероприятий в столице страны.
Обновлено в 02:28