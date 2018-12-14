Решение Банка России вернуться в 2019 году к закупкам валюты и повышение регулятором ключевой ставки до 7,75% отразилось на курсе рубля.

Рубль укрепился к евро и доллару после решения ЦБ о закупках валюты

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