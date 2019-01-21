Финансы
Рубль укрепился к доллару в начале торговКомсомольская правда 21 января в 04:40
Рубль немного укрепился по отношению к доллару в начале торгов на Московской бирже утром в понедельник, 21 января. Евро же продолжает прибавлять в стоимости. Так, по итогам первой минуты торгов курс американской валюты составлял 66,24 рубля, что на 3,5 копейки меньше уровня предыдущего закрытия.
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