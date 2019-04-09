Рубль укрепился к доллару и евро вслед за дорожающей нефтьюИнтерфакс вчера в 03:26

Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне нефти, цены на которую находятся вблизи максимумов за 5 месяцев.

Рубль укрепился к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью

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