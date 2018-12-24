Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро вечером 24 декабря
Свободная Пресса
12:36

Немного полегчала и бивалютная корзина, стоимость которой снизилась на 37,01 коп. - до 72,7 руб. Таким образом, нацвалюта продолжает умеренно укрепляться к доллару и евро вечером 24 декабря даже несмотря на падение цен на нефть и снижение фондовых индексов США и РФ.
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