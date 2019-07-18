Финансы
Рубль укрепился к доллару и евроИнфорос 04:37
Повышение курса рубля произошло на старте торгов благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат июля, отмечает "Интерфакс".
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:38, Вашингтон
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Общество
В Приморье нашли знаменитую Скалу предков из фильма «Король лев»
В Приморье в национальном парке "Земля леопарда", на территории заповедника "Кедровая падь" ученые обнаружили утес необычной формы, напоминающий Скалу предков из мультфильма и его ремейка - фильма "Король Лев".
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Госдума приняла закон о шпионских гаджетах
Госдума приняла пакет законопроектов, которыми уточняется понятие «спецсредств» из-за которых граждане могут быть привлечены к ответственности по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 05:40
Политика
В Кремле будут рады пирогу турецкого кондитера, заявил Песков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут рады пирогу от турецкого кондитера, но не знают ничего про его возможную отправку в Москву.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Кино
Скончалась известная советская и украинская актриса Валентина Зимняя
Скончалась народная артистка УССР Валентина Зимняя. Известной советской и украинской актрисе был 91 год. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Обновлено в 05:32
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Космос
Спутниковая навигационная система Galileo возобновила работу
Обновлено в 05:19
Происшествия
Главу «Юнармии» в Магадане уволили за приставания к несовершеннолетней
В результате следствия, житель Магадана был уволен, но заводить дело против него стали из-за установленного отсутствия у девушки зависимости от мужчины и отсутствия угроз в ее адрес.
Обновлено в 06:00
Здоровье
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году
Минздрав пересмотрел целевые показатели относительно доли курильщиков в России к 2035 году, следует из новой версии проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России на 2019–2035 годы (есть у РБК, собеседник, близкий к министерству подтвердил подлинность документа).
Обновлено в 06:33
Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено вчера в 13:16
Политика
Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе
МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено вчера в 13:55
Общество
Суд обязал Навального удалить ролик о продуктах для Росгвардии
Возглавляемый блогером "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал данные о поставке военным некачественных продуктов по завышенным ценам Апелляционный суд отклонил жалобу Алексея Навального на решение арбитражного суда Москвы, обязывающее его удалить ролик о поставках Росгвардии продуктов ненадлежащего качества по завышенным ценам, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:25
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Политика
Турция призывает США не исключать её из программы F-35
Турция обратилась к США с призывом не исключать её из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
В Москве мать неизлечимо больного ребенка задержали из-за лекарства
Ранее директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила о задержании на почте в Москве 16 июля после получения посылки с лекарством матери неизлечимо больного мальчика Елены Боголюбовой.
Обновлено вчера в 07:30
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о сухопутных операциях России в Идлибе
В Минобороны РФ опровергли утверждения об участии "сухопутных войск" и "специальных подразделений" России в боевых действиях в провинции Идлиб.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына
Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.
Обновлено вчера в 06:05
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Технологии
В России начнут производить надувные здания
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье
Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.
Обновлено в 01:19
Политика
Иран заявил о задержании иностранного танкера с контрабандным топливом
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержал в воскресенье иностранное судно с контрабандным топливом в Персидском заливе, передает агентство Fars.
Обновлено в 06:16
Здоровье
С начала года диспансеризацию прошли 432 тысячи свердловчан
В Свердловской области с начала 2019 года прошли диспансеризацию 432 тысячи свердловчан.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото
Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.
Обновлено в 04:48
Футбол
Тренер «Зенита» Семак рассказал о подготовке к матчу с «Сочи»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии выездного матча с «Сочи» рассказал, как петербургская команда готовится к игре второго тура чемпионата России.
Обновлено в 04:37
Кино
Серебренников стал почетным доктором французского университета
Обновлено вчера в 13:44
Кино
Актёра Валерия Афанасьева госпитализировали в Москве
Народный артист России Валерий Афанасьев был отправлен в одну из московских больниц из-за жалоб на боли в спине и высокую температуру.
Обновлено в 04:25
Транспорт
На Некрасовской линии московского метро построят пять ТПУ
Обновлено в 04:10