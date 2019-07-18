Финансы

Рубль укрепился к доллару и евроИнфорос 04:37

Повышение курса рубля произошло на старте торгов благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат июля, отмечает "Интерфакс".
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Рубль продемонстрировал рост на открытии торгов Мосбиржи

Телеканал 360°04:56

Рубль укрепился к доллару и евро

Московский Комсомолец03:43

Доллар подешевел в начале торгов до 62,84 рубля

Интерфакс03:26

Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ru03:20

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Вести.Финанс03:24

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Курс рубля теряет позиции по отношению к евро и доллару

ГЛАС.RU15 июля в 05:09
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:38, Вашингтон
Политика

В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера

Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Общество

В Приморье нашли знаменитую Скалу предков из фильма «Король лев»

В Приморье в национальном парке "Земля леопарда", на территории заповедника "Кедровая падь" ученые обнаружили утес необычной формы, напоминающий Скалу предков из мультфильма и его ремейка - фильма "Король Лев".
Обновлено вчера в 22:22
Политика

Госдума приняла закон о шпионских гаджетах

Госдума приняла пакет законопроектов, которыми уточняется понятие «спецсредств» из-за которых граждане могут быть привлечены к ответственности по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 05:40
Политика

В Кремле будут рады пирогу турецкого кондитера, заявил Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут рады пирогу от турецкого кондитера, но не знают ничего про его возможную отправку в Москву.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Кино

Скончалась известная советская и украинская актриса Валентина Зимняя

Скончалась народная артистка УССР Валентина Зимняя. Известной советской и украинской актрисе был 91 год. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Обновлено в 05:32
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Космос

Спутниковая навигационная система Galileo возобновила работу

Обновлено в 05:19
Происшествия

Главу «Юнармии» в Магадане уволили за приставания к несовершеннолетней

В результате следствия, житель Магадана был уволен, но заводить дело против него стали из-за установленного отсутствия у девушки зависимости от мужчины и отсутствия угроз в ее адрес.
Обновлено в 06:00
Здоровье

Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году

Минздрав пересмотрел целевые показатели относительно доли курильщиков в России к 2035 году, следует из новой версии проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России на 2019–2035 годы (есть у РБК, собеседник, близкий к министерству подтвердил подлинность документа).
Обновлено в 06:33
Кино

Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров

Обновлено вчера в 13:16
Политика

Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе

МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Экономика

ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов

Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено вчера в 13:55
Общество

Суд обязал Навального удалить ролик о продуктах для Росгвардии

Возглавляемый блогером "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал данные о поставке военным некачественных продуктов по завышенным ценам Апелляционный суд отклонил жалобу Алексея Навального на решение арбитражного суда Москвы, обязывающее его удалить ролик о поставках Росгвардии продуктов ненадлежащего качества по завышенным ценам, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:25
Политика

В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Политика

Турция призывает США не исключать её из программы F-35

Турция обратилась к США с призывом не исключать её из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

В Москве мать неизлечимо больного ребенка задержали из-за лекарства

Ранее директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила о задержании на почте в Москве 16 июля после получения посылки с лекарством матери неизлечимо больного мальчика Елены Боголюбовой.
Обновлено вчера в 07:30
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о сухопутных операциях России в Идлибе

В Минобороны РФ опровергли утверждения об участии "сухопутных войск" и "специальных подразделений" России в боевых действиях в провинции Идлиб.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына

Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.
Обновлено вчера в 06:05
Транспорт

Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Технологии

В России начнут производить надувные здания

Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье

Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.
Обновлено в 01:19
Политика

Иран заявил о задержании иностранного танкера с контрабандным топливом

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержал в воскресенье иностранное судно с контрабандным топливом в Персидском заливе, передает агентство Fars.
Обновлено в 06:16
Здоровье

С начала года диспансеризацию прошли 432 тысячи свердловчан

В Свердловской области с начала 2019 года прошли диспансеризацию 432 тысячи свердловчан.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото

Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.
Обновлено в 04:48
Футбол

Тренер «Зенита» Семак рассказал о подготовке к матчу с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии выездного матча с «Сочи» рассказал, как петербургская команда готовится к игре второго тура чемпионата России.
Обновлено в 04:37
Кино

Серебренников стал почетным доктором французского университета

Обновлено вчера в 13:44
Кино

Актёра Валерия Афанасьева госпитализировали в Москве

Народный артист России Валерий Афанасьев был отправлен в одну из московских больниц из-за жалоб на боли в спине и высокую температуру.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор вандалу, повредившему картину Репина

Обновлено в 05:55
Транспорт

На Некрасовской линии московского метро построят пять ТПУ

Обновлено в 04:10
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