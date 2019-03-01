Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торговАБН 04:06
Курс доллара и евро снизился на открытии торгов Московской биржи 1 марта. Курс доллара к 10.00 составил 65,82 рубля, упав на 8,5 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Курс европейкой валюты также снижается.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Происшествия
Более десяти домов загорелись в дагестанском селе
Обновлено в 14:26
Происшествия
Появилось видео задержания Александра Емельяненко после ДТП
Появилось видео задержания бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 13:09
Политика
ЕС запретил Польше строить канал рядом с Калининградской областью
Евросоюз потребовал от Варшавы отложить строительство канала через Вислинскую косу, который должен соединить город-порт Эльблонг с Балтийским морем.
Обновлено в 15:08
Политика
Константинополь отказался от всеправославного обсуждения темы Украины
Константинопольский патриархат не будет выносить на всеправославный уровень украинский церковный вопрос, говорится в ответе патриарха Варфоломея на соответствующее письмо антиохийского патриарха Иоанна.
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки
Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка.
Обновлено в 06:10
Политика
Россия не признает решение гаагского суда по иску «Нафтогаза»
Окончательного решения «Нафтогаз» ожидает в начале 2020 году, требуя от РФ $8 млрд.
Обновлено в 12:08
Экономика
Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих
Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных органах власти за 2018 год составила 126,6 тыс. рублей, что на 5,4% выше показателей 2017 года.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО
Обновлено в 08:03
Политика
Турция начала переговоры с США о покупке ЗРК Patriot
Обновлено в 12:29
Политика
США ведут переговоры с Россией по ситуации в Венесуэле
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон ведет прямые переговоры с Москвой по ситуации в республике.
Обновлено в 12:11
Политика
Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei
Министерство юстиции Канады официально начало процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Канады.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
ОЗХО опубликовала доклад об итогах расследования «химатаки» в Думе
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала итоги расследования инцидента в сирийской Думе 7 апреля 2018 года.
Обновлено в 12:56
Общество
Представитель Полины Юмашевой подтвердил ее развод с Олегом Дерипаской
После развода Полина взяла девичью фамилию Юмашева, добавил ее представитель. Других подробностей собеседник «Ведомостей» не сообщил.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Эсминец ВМС США «Дональд Кук» прошел между двумя фрегатами РФ
В Эгейском море рядом с двумя кораблями Черноморского флота (ЧФ) России прошел ракетный эсминец USS США Donald Cook («Дональд Кук»).
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Пакистан передал Индии задержанного пилота
Обновлено в 11:04
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля
Мосгорсуд признал законным арест партнера компании Baring Vostok Филиппа Дельпаля, проходящего по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
США уведомили Турцию о сроках вывода войск из Сирии
Как сообщается, до сведения Вашингтона было доведено, что в случае вывода Соединёнными Штатами войск без договорённости с Анкарой, турецкая сторона оставляет за собой право воспользоваться «международно признанным правом на самооборону».
Обновлено в 14:58
Финансы
ВТБ снизил ставки по валютным вкладам
ВТБ снизил ставки по валютным вкладам на фоне рекордного притока валюты в январе, следует из мониторинга процентных ставок кредитных организаций, который ведет исследовательская компания Frank RG.
Обновлено в 13:48
Автоспорт
Даниил Квят: Тесты получились успешными
Даниил Квят вернулся за руль Toro Rosso в заключительный день предсезонных тестов.
Обновлено в 13:37
Происшествия
ФСБ задержала высокопоставленного работника ракетного завода в Миассе
В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области РБК подтвердили факт задержания одного из высокопоставленных сотрудников.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Петросян отказался платить за квартиру Степаненко
27 декабря 2018 года адвокат Петросяна рассказал, что юморист продолжает платить за общую с бывшей женой квартиру, но попасть туда не может, так как Степаненко его не впускает.
Обновлено в 06:58
Общество
Умер болевший лейкозом мальчик, чью мечту исполнил Путин
Обновлено в 10:09
Политика
Климкин назвал Черное море «Бермудским треугольником» для России
Вскоре в МИД РФ назвали опасными планы США и Украины провести совместные учения Sea Breeze-2019 в акватории Черного моря – об этом заявил заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.
Обновлено в 12:58
Политика
Лукашенко сообщил о разозлившем его разговоре с Медведевым про Абхазию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что готов был по примеру Москвы признать независимость Абхазии, однако вынужден был отказаться от этой мысли, после того как стало ясно, что такой шаг приведет к введению санкций против его страны, а руководство России не гарантирует покрытия убытков.
Обновлено в 10:23
Хоккей
«Авангард» в третий раз обыграл «Ак Барс» и повел 3-0 в серии
Обновлено в 13:29
Политика
Лукашенко объяснил непризнание Крыма российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своих недавних разговорах с российским коллегой Владимиром Путиным не поднимал вопрос признания Минском российского суверенитета над Крымом.
Обновлено в 13:00
Хоккей
«Йокерит» победил «Динамо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ
Финский «Йокерит» одержал победу над московским «Динамо» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 14:35
Футбол
Сын Шипулина отказался пожимать руку Дзюбе
Обновлено в 15:13
Наука
Активность солнца сократилась до рекордного минимума
«Научная аппаратура работает без сбоев, однако случилось „невозможное“ — уровень коротковолнового излучения Солнца, который последние месяцы и так находился на рекордно низком уровне, уменьшился еще примерно в сто раз», — говорится в заявлении.
Обновлено в 11:26