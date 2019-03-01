Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торговАБН 04:06

Курс доллара и евро снизился на открытии торгов Московской биржи 1 марта. Курс доллара к 10.00 составил 65,82 рубля, упав на 8,5 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Курс европейкой валюты также снижается.

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

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