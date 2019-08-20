Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс вчера в 03:21
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:20, Ашберн
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 23:16
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Обновлено в 14:52
Авто
Процесс сборки прототипа BMW iNext показали на видео
Тизерный видеоролик демонстрирует процесс производства прототипов нового электрического кроссовера iNext.
Обновлено в 10:44
Общество
Большинство россиян не видит позитива в будущем
Две трети россиян считают, что ситуация в стране неблагоприятна для планирования своего будущего.
Обновлено в 14:12
Экономика
Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию
Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
Обновлено в 21:54
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Общество
Разработчики робототехники из РФ ищут возможности выхода на китайский рынок
Разработчики робототехники из России активно изучают возможности выхода на китайский рынок, но спешка здесь неуместна, компаниям необходимо провести хорошую подготовку, обезопасить себя, свой бренд и разработки, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.
Обновлено в 22:26
Политика
Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке
Украинских политиков разочаровал пост президента Франции Эммануэля Макрона на русском языке, опубликованный после его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 20:36
Космос
Как инопланетяне видят Землю в телескопы
Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено вчера в 05:35
Общество
В Гидрометцентре заявили, что волны тепла в Москве не будет
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что период жаркой погоды в Москве будет продолжаться не более трёх дней, поэтому не может считаться волной тепла.
Обновлено в 06:53
Наука
На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Футбол
Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:31
Единоборства
Хабиб поднялся на вторую строчку в рейтинге UFC вне весовых категорий
Официальный сайт UFC опубликовал обновленные рейтинги всех весовых категорий промоушена, а также рейтинг вне весовых категорий.
Обновлено в 09:40
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено в 22:59
Политика
На Трампа подал в суд журналист Playboy
Иск в федеральный окружной суд Вашингтона подал корреспондент Playboy Брайан Карем на американского президента Дональда Трампа.
Обновлено в 20:03
Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено в 13:01
Транспорт
«Аэрофлот» начал продавать билеты в саратовский аэропорт Гагарин
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" начала с 20 августа продажу авиабилетов с в новый аэропорт Саратова – Гагарин.
Обновлено в 09:51
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Происшествия
СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.
Обновлено в 10:51
Политика
Французские СМИ неправильно перевели слова Путина о «желтых жилетах»
Президент России Владимир Путин во Франции заявил об 11 погибших и 2,5 тыс. раненых в ходе акций протестов «желтых жилетов», однако почти все французские СМИ, кроме RT France, «смягчили» его высказывание до «десятков пострадавших».
Обновлено в 12:23
Авто
Компания Great Wall продемонстрировала новое кросс-купе WEY VV7 GT
Компания Great Wall официально представила серийную версию премиального кросс-купе WEY VV7 GT.
Обновлено в 03:37
Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Технологии
«Мегафон» стал лидером по скорости мобильного интернета в России
Согласно замерам скорости мобильного интернета, проведенным более чем 11 тысячами пользователей гаджетов при помощи сервиса Speedtest, в лидеры по этому показателю выбилась компания «Мегафон».
Обновлено в 14:07
Технологии
Сбербанк запустил сервис по проверке кандидатов при найме на работу
Как сообщают в пресс-службе банка, сервис «Проверка сотрудника» пригодится малому бизнесу, особенно тем компаниям, у которых нет в штате службы безопасности.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян появилась на публике без макияжа
Оба были одеты в спортивные костюмы, а Ким была абсолютно не накрашена.
Обновлено в 04:28
Общество
В РАНХиГС пройдет международная научно-практическая конференция
Площадка конференции позволяет представить как результаты совместной исследовательской работы по введению моделей дуального обучения, так и опыт практической работы в российских регионах, в Германии, Австрии, Швейцарии и других странах.
Обновлено в 12:52
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59