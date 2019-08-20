Финансы
Рубль заметно растет к доллару и евро в начале торговПРАЙМ 19 августа в 03:06
Курс рубля в начале торгов понедельника заметно растет к доллару и евро после значительного снижения в пятницу, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск понедельника снижается на 26 копеек – 66,26 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 73,53 рубля.
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