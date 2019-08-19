Доллар и евро подросли на Московской бирже с утра, а рубль начал снижение к бивалютной корзине из-за приостановившегося роста мировых цен на нефть, передает «Интерфакс».

Рубль начал снижение по отношению к доллару и евро

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