Финансы
Рубль начал снижение по отношению к доллару и евроПолит.ру 03:57
Доллар и евро подросли на Московской бирже с утра, а рубль начал снижение к бивалютной корзине из-за приостановившегося роста мировых цен на нефть, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Армия и оружие
Лавров рассказал о контактах России и Турции по проблеме Идлиба
Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России возобновили передачу данных
Ранее представитель ОДВЗЯИ заявила ТАСС, что 10 августа из-за перебоев со связью перестали передавать данные российские станции в подмосковной Дубне и Кирове.
Обновлено в 08:07
Политика
Асад предложил создать в Сирии языковые центры русского языка
Президент Сирии Башар Асад попросил депутата Госдумы Дмитрия Саблина подключиться к решению проблемы нехватки учителей русского языка в САР, в том числе предложил создать языковые центры или курсы, сообщила пресс-служба Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство".
Обновлено в 06:18
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла в 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
Политика
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Обновлено вчера в 08:53
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Технологии
IEO недели. Стоит ли покупать токены Pledgecamp
Команда проекта Pledgecamp обещает революцию в сфере краудфандинга: с помощью блокчейна сделать более успешную площадку, чем Kickstarter.
Обновлено в 07:26
Гаджеты
Представлены бюджетные смартфоны Realme 5 и 5 Pro с четырьмя камерами
Компания Realme представила новые бюджетные смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro, которые оснащаются камерами с четырьмя модулями.Realme 5 получил 6,5-дюймовый экран HD+ с соотношением сторон 20:9, основную камеру с датчиками разрешением 12, 8, 2 и 2 мегапикселя, фронтальную камеру на 13 мегапикселей.
Обновлено в 06:49
Гаджеты
В России оказался высоким спрос на кнопочные телефоны
В России за первые шесть месяцев 2019 года продали около четырёх миллионов кнопочных телефонов, что составляет более 20% от всего рынка.
Обновлено в 04:41
Технологии
Систему электронного голосования в Москве взломать не удалось
Пока никому не удалось взломать подготовленную для электронного голосования систему, но французский криптограф Пьеррик Годри смог указать на слабое место и может получить вознаграждение, пишет во вторник «Вечерняя Москва».
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Футбол
Конов: «Зенит» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей
Трансфер полузащитника Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит» стоит невероятно малых денег.
Обновлено в 03:51
Транспорт
В Минэкономики вступились за частные камеры
Минэкономразвития рассказало, что камеры "частников" устанавливают в очагах аварийности, а не в местах с наибольшим числом нарушений ПДД.
Обновлено в 06:09
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским
Телефонный разговор между главами государств Зеленским и Путиным состоялся 7 августа.
Обновлено в 08:09
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено вчера в 13:18
Футбол
Роналду признался, что заплатил обвинявшей его в изнасиловании девушке
Нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" признался, что дал взятку модели Кэтрин Майорге, которая обвиняла футболиста в изнасиловании.
Обновлено вчера в 18:55
Общество
Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ в 2020 году
В 2020 году в Единый государственный экзамен по ряду предметов будут внесены изменения.
Обновлено в 05:40
Гаджеты
Nokia перевыпустит популярный кнопочный телефон Nokia 2720
Оригинальная модель вышла на рынок десять лет назад и в честь такого события компания HMD Global возродит Nokia 2720, выпустив ее в обновленном варианте.
Обновлено вчера в 12:58
Общество
Каждый пятый работающий россиянин испугался своей замены роботом
Три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий.
Обновлено в 05:34
Общество
Рогозину показали танцующего лезгинку робота в папахе
Участники 10-го северо-кавказского молодежного форума «Машук» продемонстрировали главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину робота в папахе, танцующего лезгинку.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Недвижимость
По эскроу продается лишь каждая десятая квартира в новостройках Москвы
В компании отмечают, что только в семи из 17 корпусов, в которых квартиры продаются через эскроу, строительные работы проходили на уровне котлована.
Обновлено в 01:59
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Технологии
Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Общество
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Финансы
ЦБ вновь повысил курс доллара и евро
Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб.
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
В Ульяновской области школьник зарезал свою семью и покончил с собой
В Ульяновской области подросток зарезал свою семью и покончил с собой. Как сообщает «Интерфакс», трагедия произошла в селе Патрикеево.
Обновлено 18 августа в 06:54