Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс 03:25
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 19:35, Ашберн
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Авто
Назначен новый гендиректор производителя Aurus
Гендиректор СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов с 1 июня возглавил компанию ООО "Аурус", которая занимается реализацией люксового автомобиля Aurus.
Обновлено в 14:07
Происшествия
В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие
Власти США купят еще шесть машин в вертолетный отряд Трампа
США закупят еще шесть машин в вертолетный отряд президента США Дональда Трампа, стоимость контракта превысит полмиллиарда долларов, сообщил в понедельник Пентагон.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко поделилась эротичным фото в Instagram
Девушка удивила поклонников, выложив весьма откровенный провокационный снимок в соцсети. На фото она позирует полураздетая.
Обновлено в 17:03
Экономика
Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных
В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Космос
Россияне смогут увидеть Юпитер после 10 июня
Согласно предоставленному сообщению от Московского планетария, 10 июня в 18:00 (мск) Юпитер будет находиться в месте противостояния Солнцу и займет третье место на небе вместе с Луной и Венерой.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено в 18:39
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Баскетбол
Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА
Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:21
Гаджеты
Google Pixel 4 XL показали на видео
Несколько недель назад в сети появились качественные рендеры Google Pixel 4, а сегодня инсайдер показал видео с дизайном старшей модели.
Обновлено в 02:49
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Гаджеты
Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса
Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.
Обновлено вчера в 14:55
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Общество
В Риме туристам запретили гулять с голым торсом
Согласно новым правилам, мужчинам запрещено появляться в общественных местах с голым торсом.
Обновлено в 18:40
Общество
В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова
Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Кино
Спилберг привяжет свой новый сериал ко времени суток
Голливудский режиссёр Стивен Спилберг работает над новым сериалом в жанре ужасы, об этом заявил основатель видеоплатформы Quibi Джефф Катценберг.
Обновлено в 11:52
Общество
Семья Осиповой заявила об отсутствии денег на адвокатов в США
У родственников осуждённой в США россиянки Богданы Осиповой не хватает денег на оплату услуг американских адвокатов, работающих над подачей апелляции.
Обновлено в 18:49
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Обновлено в 09:59
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Экономика
Россия оценит перспективы полноценного членства в ЦЕРН
Джанотти в свою очередь подчеркнула, что ЦЕРН также заинтересована в тесном сотрудничестве с Россией, в том числе в использовании российских ноу-хау и привлечении ученых из РФ к проектам Организации.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
В Японии назвали причину крушения новейшего истребителя F-35A
Крушение новейшего истребителя F-35A ВВС Японии произошло не из-за технических неполадок, а из-за ошибки пилота.
Обновлено в 02:55
Политика
Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет.
Обновлено в 17:42
Авто
Дорожные камеры научатся штрафовать слишком громкие автомобили
Министерство транспорта Великобритании установит в разных частях страны новые акустические комплексы, которые будут проверять автомобили на уровень издаваемого шума и, в случае превышения, штрафовать их владельцев.
Обновлено в 08:45