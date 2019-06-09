Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс 03:25

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль умеренно растет к доллару и евро на вечерних торгах, несмотря на развернувшуюся вниз нефть

Финмаркет12:43

Новости курса доллара: рубль готовится взять новую высоту

Свободная Пресса14:45

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти

Интерфакс03:28

Курс евро падает

Газета.Ru03:25

Евро подешевел на 30 копеек

Ведомости05:43

Курсы рубля к доллару и евро пойдут в разные стороны

Российская газета08 июня в 23:00
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 19:35, Ашберн
Кино

Киану Ривз появится в видеоигре Cyberpunk 2077 с механической рукой

Обновлено в 06:05
Общество

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Авто

Назначен новый гендиректор производителя Aurus

Гендиректор СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов с 1 июня возглавил компанию ООО "Аурус", которая занимается реализацией люксового автомобиля Aurus.
Обновлено в 14:07
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Происшествия

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие

Власти США купят еще шесть машин в вертолетный отряд Трампа

США закупят еще шесть машин в вертолетный отряд президента США Дональда Трампа, стоимость контракта превысит полмиллиарда долларов, сообщил в понедельник Пентагон.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко поделилась эротичным фото в Instagram

Девушка удивила поклонников, выложив весьма откровенный провокационный снимок в соцсети. На фото она позирует полураздетая.
Обновлено в 17:03
Экономика

Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных

В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Космос

Россияне смогут увидеть Юпитер после 10 июня

Согласно предоставленному сообщению от Московского планетария, 10 июня в 18:00 (мск) Юпитер будет находиться в месте противостояния Солнцу и займет третье место на небе вместе с Луной и Венерой.
Обновлено вчера в 10:32
Политика

Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено в 18:39
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Баскетбол

Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА

Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:21
Гаджеты

Google Pixel 4 XL показали на видео

Несколько недель назад в сети появились качественные рендеры Google Pixel 4, а сегодня инсайдер показал видео с дизайном старшей модели.
Обновлено в 02:49
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Гаджеты

Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса

Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.
Обновлено вчера в 14:55
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Общество

В Риме туристам запретили гулять с голым торсом

Согласно новым правилам, мужчинам запрещено появляться в общественных местах с голым торсом.
Обновлено в 18:40
Общество

В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова

Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье

Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Кино

Спилберг привяжет свой новый сериал ко времени суток

Голливудский режиссёр Стивен Спилберг работает над новым сериалом в жанре ужасы, об этом заявил основатель видеоплатформы Quibi Джефф Катценберг.
Обновлено в 11:52
Общество

Семья Осиповой заявила об отсутствии денег на адвокатов в США

У родственников осуждённой в США россиянки Богданы Осиповой не хватает денег на оплату услуг американских адвокатов, работающих над подачей апелляции.
Обновлено в 18:49
Происшествия

Российский мотоблогер Болт насмерть разбился в Подмосковье

Обновлено в 18:13
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Обновлено в 09:59
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Экономика

Россия оценит перспективы полноценного членства в ЦЕРН

Джанотти в свою очередь подчеркнула, что ЦЕРН также заинтересована в тесном сотрудничестве с Россией, в том числе в использовании российских ноу-хау и привлечении ученых из РФ к проектам Организации.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие

В Японии назвали причину крушения новейшего истребителя F-35A

Крушение новейшего истребителя F-35A ВВС Японии произошло не из-за технических неполадок, а из-за ошибки пилота.
Обновлено в 02:55
Политика

Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет.
Обновлено в 17:42
Авто

Дорожные камеры научатся штрафовать слишком громкие автомобили

Министерство транспорта Великобритании установит в разных частях страны новые акустические комплексы, которые будут проверять автомобили на уровень издаваемого шума и, в случае превышения, штрафовать их владельцев.
Обновлено в 08:45
Как работают Яндекс.Новости?
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