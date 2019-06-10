Рубль подешевел к доллару и вырос к евроВзгляд.ру 03:26

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 1 копейку – до 64,82 рубля, курс евро опустился на 15 копеек – до 73,30 рубля. Стоимость нефти утром выросла до 63,52 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

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