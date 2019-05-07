Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс вчера в 03:25
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено вчера в 15:08
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
Обнаружено тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае
Обнаружено тело четвертого туриста из семи погибших под лавиной на Алтае.
Обновлено в 02:06
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам по защите от мошенников
Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым россиянам о том, как не стать жертвами мошенников. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 02:17
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено вчера в 06:24
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено вчера в 05:55
Музыка
Опубликовано видео с новым номером Лазарева для «Евровидения»
Обновлено 07 мая в 17:16
Политика
Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценарию
Украине грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено в 00:08
Футбол
Кокорин и Мамаев могут выйти из колонии по УДО
Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев колонии.
Обновлено вчера в 10:38
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Общество
Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России
Обновлено в 01:57
Политика
Пушков оценил слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко об участниках акции «Бессмертный полк».
Обновлено в 00:30
Здоровье
Перечислены 8 знаков, сигнализирующих о непригодности питьевой воды
Зарубежные эксперты перечислили 8 знаков, которые сигнализируют о том, что питьевая вода является непригодной для употребления.
Обновлено 07 мая в 12:48
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Хоккей
«Сан-Хосе» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли
"Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). "Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом".
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село
Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье
Медики назвали предупреждающие об инфаркте симптомы на коже
По словам специалистов Американской академии дерматологии, кожная сыпь в виде мелких полупрозрачных бугорков может стать ранним симптомом смертельного недуга.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Лидер «Океана Эльзы» собрался заседать в Раде, узнали СМИ
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сформировал предвыборный штаб, который ведет переговоры с так называемыми "лидерами мнений" для формирования своей партии в Верховной раде Украины, пишет журнал "Новое время".
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено вчера в 09:58
Технологии
Банк России выбрал дату старта оплаты покупок по QR-коду
Банк России выбрал дату запуска технологии QR-платежей в магазинах в рамках тестирования Системы быстрых платежей.
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия
Самодельное взрывное устройство обнаружили на востоке столицы
На востоке Москвы в Черкизовском пруду обнаружено и извлечено самодельное взрывное устройство, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 14:25
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено вчера в 06:06
Общество
Стивен Сигал прибыл на парад Победы в Москве
Известный актёр Стивен Сигал прибыл на Красную площадь в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:26
Культура
Расистскую песню сиамских кошек уберут из ремейка «Леди и Бродяги»
Песня двух сиамских кошек в исполнении Пегги Ли из мультфильма 1955 года подвергалась критике и ранее в связи с оскорблением азиатской культуры.
Обновлено вчера в 13:43
Авто
Volkswagen начал прием заказов на электрический хэтчбек ID.3
Немецкая компания Volkswagen начала прием заказов на первый серийный электромобиль ID.3. Новинка, доступная для заказа в 29 странах Европы, предлагается вместе с бонусами в виде бесплатной годовой зарядки и эксклюзивной атрибутики.
Обновлено вчера в 08:59
Кино
Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»
Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала следить за собой
Ксения Собчак отдыхает в Италии с Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 05:40