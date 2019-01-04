Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на торгах
Рубль укрепился к доллару и евро на торгахЭкономика сегодня02:40
Рубль умерено прибавляет к доллару и евро в начале торгов 4 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 по московскому времени снизился на 13 копеек – до 68,51 рубля.
Экономика сегодня02:40
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Финансы
Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2019 году
Киев выплатит МВФ более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году, сообщает издание "Украинские Новости".
Обновлено в 07:39
Финансы
С января проценты по ипотеке пойдут вверх
Средняя ставка в январе приблизится к 10,5 - 11 процентам.
Обновлено в 04:00
Финансы
Индекс РТС превысил 1100 пунктов впервые за две с половиной недели
Один из основных российских фондовых индикаторов, индекс РТС, вырос выше 1100 пунктов впервые с 19 декабря, свидетельствуют данные биржевых торгов.
Обновлено в 02:59
Финансы
Китайский ЦБ принял решение снизить нормы резервирования для банков
Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) принял решение об очередном снижении нормативов резервных требований для банков, рассчитывая поддержать таким образом рост объемов кредитования.
Обновлено в 05:23
Финансы
Как изменится курс рубля в 2019 году
Курс рубля может снизиться до 70 рублей за доллар в 2019 году в случае устойчивого снижения цен на нефть и усиления антироссийских санкций, сообщил RNS управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
Обновлено в 07:31
Финансы
Rabobank: курс доллара к лире может вскоре возобновить рост
Курс доллара к турецкой лире, возможно, сформировал важное дно и может вскоре возобновить рост, отмечают эксперты Rabobank.
Обновлено вчера в 16:43
Финансы
Биржи АТР закрылись резким снижением на статданных из Китая
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду падением индексов, достигавшим 2,8%, на фоне слабой статистики из Китая — второй по величине мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 02 января в 03:41
Финансы
Нацбанк Украины оштрафовал дочернюю структуру российского Сбербанка
Сумма составила почти 3,5 миллиона долларов.
Обновлено 02 января в 18:13
Финансы
ЦБ: жители Томской области хранят в банках 129 млрд руб
На начало ноября 2018 года жители Томской области, по информации специалистов, хранили в банках 129 миллиардов.
Обновлено 02 января в 06:00
Финансы
1000 рублей к пенсии: кто получит прибавку
Неработающие пенсионеры, которые получают в среднем 14 500 рублей, могут рассчитывать на свою законную 1000.
Обновлено вчера в 12:00
Финансы
Nordea прогнозирует снижение курса доллара в первом квартале
В первом квартале инвесторам следует продавать доллар против равновесной корзины валют, таких как иена, новозеландский доллар и норвежская крона, пишут эксперты Nordea Markets.
Обновлено вчера в 03:06
Финансы
Сколько миллионов долларов потратил Нацбанк на поддержание курса сома
Доллар за год подорожал с 68,84 до 69,85 сома. Отметим, что национальная валюта КР оказалась крепче юаня, рубля и евро.
Обновлено 02 января в 00:52
Финансы
Международные резервы Белоруссии за год снизились до $7,16 млрд
Национальный банк республики Беларусь зафиксировал снижение международных резервов страны до 7,16 миллиарда долларов на 1 января 2019 года.
Обновлено в 20:20
Финансы
Почему рынки облигаций ведут себя как-то странно
На рынке облигаций происходят странные вещи.
Обновлено в 09:33
Финансы
Финансовый аналитик: в 2019 году у молдавского лея будет свой особый путь
Финансовый аналитик \: в 2019 году у молдавского лея будет свой, особый, путь Аналитик обратил внимание на предсказуемое поведение лея в течение 2018 года, которое особенно выделялось на фоне не совсем стабильных валют соседних стран.
Обновлено вчера в 08:45