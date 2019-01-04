Рубль умерено прибавляет к доллару и евро в начале торгов 4 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 по московскому времени снизился на 13 копеек – до 68,51 рубля.

Рубль укрепился к доллару и евро на торгах

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