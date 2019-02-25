Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов пятницыИнтерфакс 22 февраля в 02:24
Евро снизился до 74,3 руб. (-1,25 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 5,4 копейки к уровню закрытия четверга, до 69,45 рубля. Доллар при этом оказался на 5,76 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 0,12 копейки выше официального курса.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 17:28, Ашберн
Общество
Супруга Малашенко прокомментировала его смерть
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Украинская певица Maruv не поедет на Евровидение
Обновлено в 11:51
Происшествия
Автобус частично разорвало при ДТП в Москве
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом погибли два человека под Кемерово.
Обновлено в 16:22
Авто
В РФ возобновят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
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Обновлено в 11:16
Политика
Граждане Кубы одобрили на референдуме принятие новой конституции
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Обновлено в 15:10
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В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира
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Обновлено в 15:55
Политика
Дочь Пескова стала стажёром в Европарламенте
Обновлено в 15:30
Спорт
Биатлонистка Маргарита Васильева не сдала три теста на допинг
Обновлено в 13:35
Политика
Бывшая сотрудница Трампа подала на него в суд из-за поцелуя
Бывшая сотрудница президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала на главу государства в суд из-за того, что он поцеловал ее в августе 2016-го без ее согласия, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на саму Джонсон и копию ее искового заявления.
Обновлено в 10:30
Спорт
Шипулин будет комментировать чемпионат мира по биатлону на Первом канале
«Антон Шипулин дебютирует в роли комментатора – олимпийский чемпион отработает чемпионат мира по биатлону на Первом канале», – сказал Ургант.
Обновлено в 16:05
Политика
Пророссийский президент Молдавии остался в оппозиции
Обновлено в 12:27
Происшествия
Призвавший «вырезать русских» журналист арестован в Казахстане
Напомним, что задержан журналист был еще 20 февраля.
Обновлено в 17:20
Происшествия
Окунувший школьника в унитаз мужчина остался на свободе
Шкотовский районный суд в Приморском крае не стал отправлять под домашний арест мужчину, который окунул головой в унитаз школьного хулигана.
Обновлено в 04:56
Футбол
«Кононову нужно время — чудес не бывает»
В интервью «Известиям» Леонид Федун прокомментировал итоги прошедшей внеочередной конференции РФС, оценил перспективы Александра Дюкова на посту президента союза, а также выразил доверие главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову.
Обновлено в 16:02
Экономика
Путин поручил изменить схему налогообложения при продаже жилья
До 2016 года минимальный срок владения любой недвижимостью, после которого разрешалось не платить налог с продажи, составлял три года.
Обновлено в 08:26
Единоборства
Дэнис дисквалифицирован за драку с Нурмагомедовым
Обновлено в 14:42
Общество
Райффайзенбанк объяснил сбой в работе пластиковых карт
Днем 25 февраля в течение часа наблюдались проблемы с проведением операций по дебетовым картам Райффайзенбанка, сообщил РБК представитель компании.
Обновлено в 13:50
Политика
Пенс пригрозил изоляцией поддерживающим Мадуро странам
Вице-президент США Майк Пенс анонсировал новые санкции в отношении правительства венесуэльского президента Николаса Мадуро, пригрозив поддерживающим его странам мировой изоляцией.
Обновлено в 15:18
Политика
Россия предостерегла Британию от авантюр в Керченском проливе
Посольство России в Великобритании отреагировало на информацию о том, что Киев пытается подбить страны НАТО поучаствовать в новой провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 15:51
Экономика
Российские пенсионеры получат доплаты
В середине февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин указал на несправедливость, сложившуюся из-за того, что некоторые пенсионеры не могут рассчитывать на доплату до уровня прожиточного минимума из-за того, что получают индексированные пенсии или ЕДВ.
Обновлено в 09:26
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения в 68% клиник пластической хирургии
Росздравнадзор выявил более 3 200 нарушений обязательных требований при оказании медицинской помощи по пластической хирургии в 820 медицинских организациях (68,1% от проверенных), 663 из которых - частные, говорится в сообщении.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Националиста Дацика выпустили на свободу
Известный националист и боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан выйдет на свободу.
Обновлено в 09:49
Футбол
Омбудсмен просит допустить к Кокорину в СИЗО врачей «Зенита»
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обратилась к руководству столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний с просьбой допустить к находящемуся в СИЗО футболисту Александру Кокорину врачей футбольного клуба «Зенит».
Обновлено в 15:28