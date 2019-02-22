Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов пятницыИнтерфакс вчера в 02:24
Евро снизился до 74,3 руб. (-1,25 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 5,4 копейки к уровню закрытия четверга, до 69,45 рубля. Доллар при этом оказался на 5,76 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 0,12 копейки выше официального курса.
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Обновлено в 02:57
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В Москву из Кишинева депортировали бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме.
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Напомним, Ксения Собчак обвинила Сергея Шнурова в подлости - якобы, артист подключил свои связи, чтобы заблокировать интервью с его экс-супругой Матильдой Шнуровой.
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