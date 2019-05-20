Финансы

Курс рубля укрепился к доллару и евроiReactor 04:53

Курс доллара расчетами «завтра» на 10:04 по московскому времени вырос на 2 копейки и составил 64,54 рубля. Курс евро теряет 8 копеек и снижается до 71,98 рубля. Рынок акций России на открытии торгов набирает обороты.
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Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру03:10

Официальный курс евро на среду вырос до 71,97 рубля

РИА Новости05:48

ЦБ повысил на 22 мая курс доллара до 64,54 рубля

ТАСС06:31

Рубль слегка укрепляется к доллару и евро на нефти и налоговом периоде

ПРАЙМ07:20

ЦБ РФ опубликовал курс валют на 22 мая

Телеканал 360°08:19

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль стабилизируется к доллару

Газета.Ru03:27
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Транспорт

Легендарный Ту-134 совершил свой последний пассажирский рейс

Обновлено в 00:55
Экономика

Счетная палата сомневается в росте доходов россиян

В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином

Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Общество

В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом

Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Директор приюта в Алтайском крае покрывала изнасилование ребёнка

Сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении государственного приюта для детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей.
Обновлено в 06:10
Общество

Стали известны сроки и стоимость реконструкции «Авроры» в Краснодаре

Обновлено в 09:12
Политика

Керченская провокация: на Порошенко завели дело о госизмене

На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) завело уголовное дело о госизмене против бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает 21 мая пресс-служба ГБР.
Обновлено в 08:47
Экономика

ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией

Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Политика

Во Франции объяснили отказ от приглашения Путина в Нормандию

Франция подтвердила, что не стала отправлять президенту России Владимиру Путину приглашение на празднование годовщины высадки в Нормандии союзников по антигитлеровской коалиции.
Обновлено в 08:36
Политика

США планируют ввести санкции против «Северного потока-2»

Как сообщает агентство Bloomberg, во время выступления в Киеве министр энергетики США Рик Перри заявил, что в ближайшее время США планируют подготовить законопроект, который предусматривает ограничения в отношении "Северного потока-2".
Обновлено в 05:12
Происшествия

ГИБДД возбудила административное дело в отношении Загитовой

Обновлено в 07:30
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда

Австрийский спортсмен, обладатель трехкратного чемпионского титула Формулы-1 Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие

Навальнисты: Силовиков опрашивают о готовности стрелять по митингующим

Боец спецназа на условиях анонимности рассказал сотрудникам штаба Навального в Тюмени, что в начале 2019 года люди из Минобороны проводили в его части опросы военнослужащих о готовности стрелять в митингующих.
Обновлено в 06:32
Энергетика

Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть

«Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Джонни Депп обвинил бывшую жену во лжи

В 2016 году Эмбер Херд обвинила своего бывшего мужа Джонни Деппа в избиениях.
Обновлено в 08:45
Здоровье

В России зафиксирован рост заболеваемости раком на 23,7%

Главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что в России в период с 2008 по 2018 год прирост заболеваемости раком составил 23,7%. По информации РБК, на данный момент на учёте стоит 3,76 млн больных раком.
Обновлено в 10:17
Общество

Почти половина россиян никогда не курила, сообщил ВЦИОМ

Первым регулярно потребляемым табачным или никотиносодержащим продуктом у большинства россиян (95%) стали сигареты, наименее популярным первым продуктом (0,4%) среди опрошенных стали устройства для нагревания табака, следует из опроса.
Обновлено в 07:56
Авто

Компактный кроссовер Audi Q5 стал подключаемым гибридом

Audi Q5 55 TFSI e quattro стал первым кроссовером в линейке бренда, в котором полный привод quattro ultra совмещен с электрическим мотором.
Обновлено в 07:05
Авто

Skoda Rapid получит новый турбомотор

На международных рынках 1.0 TSI представлен в двух вариантах мощности: 95 и 115 л.с. Предполагается, что Rapid получит более производительный вариант.
Обновлено в 09:01
Общество

Роскомнадзор объяснил, почему предъявил претензии «Тайге.инфо»

Претензии Роскомнадзора вызвала серия публикаций о групповом избиении студента новосибирского колледжа.
Обновлено в 06:10
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Экономика

Данные о доходах скрывают 24 млн россиян

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие

В Новосибирске могут перестать выпускать СУ-34

Новосибирский завод имени Чкалова может лишиться производства истребителей-бомбардировщиков СУ-34.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Причины трагедии в Керченском колледже установлены

Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Обновлено в 04:06
Происшествия

В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских

Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.
Обновлено в 06:03
Гаджеты

Huawei может назвать свою операционную систему Hongmeng

Источник сайта сообщает, что компания Huawei уже активно тестирует собственную операционную систему для самых разных устройств: от смартфонов до стационарных ПК.
Обновлено в 05:00
Кино

Как изменились герои сериала «Игра престолов» за последние 8 лет

Джон Сноу Актер Кит Харингтон, сыгравший в одного из главных героев бастарда Джона Сноу, 8 лет не менял имидж.
Обновлено в 04:00
Политика

Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень

Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом.
Обновлено в 08:53
Как работают Яндекс.Новости?
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