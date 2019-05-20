Курс рубля укрепился к доллару и евроiReactor 04:53

Курс доллара расчетами «завтра» на 10:04 по московскому времени вырос на 2 копейки и составил 64,54 рубля. Курс евро теряет 8 копеек и снижается до 71,98 рубля. Рынок акций России на открытии торгов набирает обороты.

Курс рубля укрепился к доллару и евро

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