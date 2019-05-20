Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:24

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль укрепился к евро на открытии торгов 21 мая

Экономика сегодня04:08

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Газета.Ruвчера в 03:13

Курс доллара вырос на 5 копеек

News.ru04:41

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру03:10

Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,6 рубля

ТАСС03:07

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль в начале торгов потеснил доллар и евро

Росбалт03:52
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В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

Обновлено в 05:47
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Политика

Назван вероятный кандидат на пост главы МИД Украины

17 мая Павел Климкин подал заявление об отставке. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Климкин был идеальным главой МИД современной Украины.
Обновлено в 06:51
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Названа основная причина болезней сердца у женщин

Обновлено в 01:14
Политика

Зеленский подписал первый указ после инаугурации

Президент Украины назначил себя Верховным главнокомандующим ВСУ После инаугурации Владимир Зеленский подписал свой первый указ, будучи действующим президентом Украины, сообщает газета "Известия".
Обновлено в 01:49
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Авто

Новые ЗИЛ-133 появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Музыка

Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении

Обновлено вчера в 13:10
Происшествия

На МКАД возникла многокилометровая пробка из-за горящей «Газели»

Обновлено в 06:20
Автоспорт

Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Общество

The Bell: В Пушкине построят резиденцию патриарха Кирилла за 2,8 млрд

Новую загородную резиденцию патриарха Московского и всея Руси Кирилла построят под Петербургом в Пушкине, об этом сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:01
Политика

Госдума приняла закон о посещении реанимации

Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности навещать родственников в реанимации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Российские младшеклассники отравились крысиным ядом

Тринадцать учеников второго класса школы в райцентре Чаны Новосибирской области отравились крысиным ядом, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Обновлено в 01:55
Политика

Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины

Лидер Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев оценил публикацию украинского посольства в США с фотографией евреев в Лодзинском гетто к годовщине депортации крымских татар.
Обновлено в 06:28
Политика

Президент Абхазии заявляет о попытках захвата власти

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с обращением к жителям, в котором заявил о попытках захвата власти в республике.
Обновлено в 07:01
Политика

США решили ввести санкции против «Северного потока-2»

Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:51
Кино

Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Политика

В Раде назвали возможную дату проведения досрочных выборов

Как отметил по итогам консультации у президента Украины Владимира Зеленского глава Радикальной партии Олег Ляшко, речь идёт о проведении выборов 21 июля.
Обновлено в 06:39
Политика

Главред «Коммерсанта» подписал заявления на увольнение 11 журналистам

Шеф-редактор и генеральный директор ИД "Коммерсант" Владимир Желонкин подписал заявления на увольнение сотрудникам, которые высказали несогласие с ранее принятым решением об увольнении их коллег из отдела политики.
Обновлено в 06:46
Политика

В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России

20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 05:46
Политика

Путин может провести несколько отпускных дней с Шойгу в Туве

Обновлено в 05:54
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Автоцентр в Кемерове возобновит работу через полгода на прежнем месте

Сотрудники и владельцы автосалона в Кемерове, где в понедельник вечером произошел пожар, начали восстанавливать пострадавшее от огня здание и планируют возобновить работу на прежнем месте через полгода, сообщил во вторник ТАСС руководитель отдела продаж автоцентра Сергей Сагалдинов.
Обновлено в 05:11
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом в Балашихе мальчике

Обновлено в 03:50
Гаджеты

Huawei заменит Android операционной системой Hongmeng

Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему, которая должна заменить Android. Об этом сообщает Huawei Central.
Обновлено в 00:31
Общество

Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

Обновлено в 06:52
Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Обновлено в 01:20
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