Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:24
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Политика
Назван вероятный кандидат на пост главы МИД Украины
17 мая Павел Климкин подал заявление об отставке. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Климкин был идеальным главой МИД современной Украины.
Обновлено в 06:51
Здоровье
Названа основная причина болезней сердца у женщин
Обновлено в 01:14
Политика
Зеленский подписал первый указ после инаугурации
Президент Украины назначил себя Верховным главнокомандующим ВСУ После инаугурации Владимир Зеленский подписал свой первый указ, будучи действующим президентом Украины, сообщает газета "Известия".
Обновлено в 01:49
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Музыка
Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении
Обновлено вчера в 13:10
Автоспорт
Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
The Bell: В Пушкине построят резиденцию патриарха Кирилла за 2,8 млрд
Новую загородную резиденцию патриарха Московского и всея Руси Кирилла построят под Петербургом в Пушкине, об этом сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:01
Политика
Госдума приняла закон о посещении реанимации
Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности навещать родственников в реанимации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Российские младшеклассники отравились крысиным ядом
Тринадцать учеников второго класса школы в райцентре Чаны Новосибирской области отравились крысиным ядом, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Обновлено в 01:55
Политика
Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины
Лидер Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев оценил публикацию украинского посольства в США с фотографией евреев в Лодзинском гетто к годовщине депортации крымских татар.
Обновлено в 06:28
Политика
Президент Абхазии заявляет о попытках захвата власти
Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с обращением к жителям, в котором заявил о попытках захвата власти в республике.
Обновлено в 07:01
Политика
США решили ввести санкции против «Северного потока-2»
Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:51
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Политика
В Раде назвали возможную дату проведения досрочных выборов
Как отметил по итогам консультации у президента Украины Владимира Зеленского глава Радикальной партии Олег Ляшко, речь идёт о проведении выборов 21 июля.
Обновлено в 06:39
Политика
Главред «Коммерсанта» подписал заявления на увольнение 11 журналистам
Шеф-редактор и генеральный директор ИД "Коммерсант" Владимир Желонкин подписал заявления на увольнение сотрудникам, которые высказали несогласие с ранее принятым решением об увольнении их коллег из отдела политики.
Обновлено в 06:46
Политика
В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России
20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 05:46
Политика
Путин может провести несколько отпускных дней с Шойгу в Туве
Обновлено в 05:54
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Автоцентр в Кемерове возобновит работу через полгода на прежнем месте
Сотрудники и владельцы автосалона в Кемерове, где в понедельник вечером произошел пожар, начали восстанавливать пострадавшее от огня здание и планируют возобновить работу на прежнем месте через полгода, сообщил во вторник ТАСС руководитель отдела продаж автоцентра Сергей Сагалдинов.
Обновлено в 05:11
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 06:08
Гаджеты
Huawei заменит Android операционной системой Hongmeng
Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему, которая должна заменить Android. Об этом сообщает Huawei Central.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании
Обновлено в 01:20