Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс 03:24

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль на старте торгов надавил на доллар и евро

Росбалт03:53

Курсы валют упали на открытии торгов

Телеканал 360°04:18

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста котировок нефти

Интерфакс03:23

Курс доллара снизился до 64,55 рубля

ТАСС03:08

Курс рубля вырос к доллару и евро

РБК05:10

Курс евро упал ниже 72 рублей на открытии торгов 20 мая

Экономика сегодня03:26

Доллар и евро сегодня резко снизились по отношению к рублю на валютных торгах

Свободная Пресса04:19
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Общество

Глава Рособрнадзора призвал не покупать у мошенников задания ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал родителей и участников единого госэкзамена (ЕГЭ) не покупать экзаменационные задания у мошенников, отметив, что ведомство не допускает их утечки.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Политика

Премьер-министр Украины подает в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
Гаджеты

Портативный SSD Silicon Power B75 Pro выпускается объемом до 2 ТБ

Обновлено в 09:23
Политика

Зеленский задекларировал доходы и имущество

Обновлено в 10:15
Авто

В России выросли цены на седан Hyundai Sonata

Обновлено в 04:21
Политика

Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе

Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:37
Политика

Коммунисты пытаются распустить гордуму Екатеринбурга

Как пояснил первый секретарь обкома регионального отделения КПРФ Александр Ивачев, помимо роспуска гордумы коммунисты внесли в повестку организацию всенародного голосования по храму святой Екатерины.
Обновлено в 08:41
Космос

Жители России смогут наблюдать полет МКС в небе

Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России.
Обновлено в 08:45
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Наука

Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз

Обновлено 18 мая в 04:23
Общество

В ФАС поддержали запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года

Минздрав в марте представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года.
Обновлено в 04:29
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС

При проведении сварочных работ на АЗС в подмосковном Серпухове погибли три человека, еще один пострадал.
Обновлено в 10:12
Кино

Финал «Игры престолов» не устроил более миллиона зрителей

Свыше миллиона человек потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов». Петиция в Сети набирает обороты.
Обновлено 18 мая в 22:51
Спорт

Ученик Тутберидзе: Говорят, что в нашей группе ломают судьбы

«Все говорят, что в нашей группе губят и ломают судьбы детей, но такого нет». — заявил Ерохов в интервью YuoTube-каналу Елены Родиной.
Обновлено в 11:18
Политика

Посольство направило ноту в британский МИД после публикаций о Солсбери

«В связи с последней публикацией «Гардиан» посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», — отмечается на сайте диппредставительства в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 10:35
Энергетика

Михельсон назвал сроки запуска первых мощностей «Арктик-СПГ — 2»

Первые мощности второго завода «Новатэк» по производству сжиженного природного газа «Арктик-СПГ — 2» будут запущены уже в 2022–2023 годах, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон на полях международного арктического форума «Арктика — территория диалога».
Обновлено в 11:01
Здоровье

Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно

Медики рассказали об опасных заболеваниях, которые могут протекать почти бессимптомно.
Обновлено в 03:59
Экономика

Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян

Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Общество

Васильева прокомментировала ЧП в казанской школе

Ранее МВД Татарстана сообщило, что правоохранители задержали ученика 10-го класса гимназии №7 в Казани, который в середине мая пришел в школу с пневматическим пистолетом и ножом.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

Обновлено в 06:53
Гаджеты

От сотрудничества с Huawei отказались Intel, Qualcomm и др

Intel является основным поставщиком серверных чипов для китайской компании, Qualcomm предоставляет ей процессоры и модемы для многих своих смартфонов, Xilinx продает программируемые чипы, используемые в сети, а Broadcom является поставщиком коммутационных чипов, еще одного ключевого компонента в некоторых типах сетей.
Обновлено в 06:41
Здоровье

Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле

Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.
Обновлено вчера в 12:55
Музыка

Юрий Лоза жестко раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»

Отгремело "Евровидение-2019", на котором представитель России Сергей Лазарев занял третье место - как, кстати, и три года назад.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
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