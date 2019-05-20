Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс 03:24
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Общество
Глава Рособрнадзора призвал не покупать у мошенников задания ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал родителей и участников единого госэкзамена (ЕГЭ) не покупать экзаменационные задания у мошенников, отметив, что ведомство не допускает их утечки.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Политика
Премьер-министр Украины подает в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
Политика
Зеленский задекларировал доходы и имущество
Обновлено в 10:15
Авто
В России выросли цены на седан Hyundai Sonata
Обновлено в 04:21
Политика
Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе
Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:37
Политика
Коммунисты пытаются распустить гордуму Екатеринбурга
Как пояснил первый секретарь обкома регионального отделения КПРФ Александр Ивачев, помимо роспуска гордумы коммунисты внесли в повестку организацию всенародного голосования по храму святой Екатерины.
Обновлено в 08:41
Космос
Жители России смогут наблюдать полет МКС в небе
Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России.
Обновлено в 08:45
Наука
Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз
Обновлено 18 мая в 04:23
Общество
В ФАС поддержали запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года
Минздрав в марте представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года.
Обновлено в 04:29
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Культура
Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»
Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС
При проведении сварочных работ на АЗС в подмосковном Серпухове погибли три человека, еще один пострадал.
Обновлено в 10:12
Кино
Финал «Игры престолов» не устроил более миллиона зрителей
Свыше миллиона человек потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов». Петиция в Сети набирает обороты.
Обновлено 18 мая в 22:51
Спорт
Ученик Тутберидзе: Говорят, что в нашей группе ломают судьбы
«Все говорят, что в нашей группе губят и ломают судьбы детей, но такого нет». — заявил Ерохов в интервью YuoTube-каналу Елены Родиной.
Обновлено в 11:18
Политика
Посольство направило ноту в британский МИД после публикаций о Солсбери
«В связи с последней публикацией «Гардиан» посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», — отмечается на сайте диппредставительства в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 10:35
Энергетика
Михельсон назвал сроки запуска первых мощностей «Арктик-СПГ — 2»
Первые мощности второго завода «Новатэк» по производству сжиженного природного газа «Арктик-СПГ — 2» будут запущены уже в 2022–2023 годах, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон на полях международного арктического форума «Арктика — территория диалога».
Обновлено в 11:01
Здоровье
Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно
Медики рассказали об опасных заболеваниях, которые могут протекать почти бессимптомно.
Обновлено в 03:59
Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Общество
Васильева прокомментировала ЧП в казанской школе
Ранее МВД Татарстана сообщило, что правоохранители задержали ученика 10-го класса гимназии №7 в Казани, который в середине мая пришел в школу с пневматическим пистолетом и ножом.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
Обновлено в 06:53
Гаджеты
От сотрудничества с Huawei отказались Intel, Qualcomm и др
Intel является основным поставщиком серверных чипов для китайской компании, Qualcomm предоставляет ей процессоры и модемы для многих своих смартфонов, Xilinx продает программируемые чипы, используемые в сети, а Broadcom является поставщиком коммутационных чипов, еще одного ключевого компонента в некоторых типах сетей.
Обновлено в 06:41
Здоровье
Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле
Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.
Обновлено вчера в 12:55
Музыка
Юрий Лоза жестко раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»
Отгремело "Евровидение-2019", на котором представитель России Сергей Лазарев занял третье место - как, кстати, и три года назад.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26