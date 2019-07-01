Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:26

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 31 копейку и к евро — на 44

Банки.ру12:24

Рубль дешевеет на открытии торгов к доллару и евро

News.ru03:34

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:01

Рубль вырос к бивалютной корзине из-за позитива на глобальном рынке

Интерфаксвчера в 12:30

Доллар опустился ниже 63 рублей

Взгляд.рувчера в 03:10

Рубль уверенно прибавляет к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:19

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Вести.Финанс03:22
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:40, Вашингтон

Курс евро упал на торгах 1 июля

КП - Беларусьвчера в 06:30
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:40, Вашингтон
Политика

Среди погибших подводников оказались два Героя России

В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
Обновлено в 13:47
Футбол

Шарлия рассказал, почему принял решение перейти в ЦСКА

Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия объяснил, почему сделал выбор в пользу московской команды.
Обновлено в 15:37
Происшествия

СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ

Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Санкт-Петербурге увеличилось до 53

В Санкт-Петербурге количество пострадавших после посещения кафе «Евро Кебаб» увеличилось до 53. Ранее сообщалось о 33 отравившихся.
Обновлено в 09:02
Культура

Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве

Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.
Обновлено в 08:25
Наука

На российском коллайдере впервые зафиксировали рождение семи пионов

Специалисты из Института ядерной физики СО РАН, работающие на электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-2000, впервые зафиксировали рождение семи пи-мезонов (пионов) при электрон-позитронной аннигиляции.
Обновлено в 06:43
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Работников Рижского вокзала могут наказать из-за Аллы Пугачёвой

Действия работников Рижского вокзала в Москве проверят после инцидента с автомобилем Аллы Пугачёвой, сообщили журналистам в дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО РЖД).
Обновлено в 01:04
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Кино

Минкультуры составит рейтинг кинофикации регионов

С 2015 по 2018 год было открыто более 780 переоборудованных кинозалов. До 2024 года будет открыто еще 1200 кинозалов, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 16:24
Политика

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро

Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Экономика

Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России

Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.
Обновлено в 09:18
Общество

Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб

Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Глава ДНР заявил об усилении обстрелов в Донбассе при Зеленском

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об усилении интенсивности обстрелов Донбасса после вступления Владимира Зеленского в должность украинского президента.
Обновлено в 14:16
Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Авто

Электрокар Honda e оказался мощнее конкурентов

На сайте издания 32cars.ru появились свежие снимки электрокара Honda e в ярко-зеленом окрасе.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Склад хлебозавода горит в Иркутске

Обновлено в 15:29
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Путешествия

Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян

МИД Тайваня продлил еще на год безвизовый режим для граждан России, следует из заявления ведомства.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено на дне озера Комо

Обновлено в 15:00
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено в 15:13
Происшествия

В Барселоне ограбили членов королевской семьи Катара

Из номера в одном из лучших отелей Барселоны, где остановились члены королевской семьи Катара, неизвестные похитили драгоценности на сумму более 100 тысяч евро.
Обновлено в 14:32
Гаджеты

При въезде в Китай на смартфоны туристов устанавливают следящее приложение

По сообщениям сетевых источников, китайские пограничники устанавливают следящее приложение на смартфоны некоторых людей, пересекающих границу государства.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Российский полковник полиции сбежала в Грузию

Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Политика

Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур

Отмечается, что лидеры ЕС договорились в ходе саммита выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК, кандидатуру главы испанского МИД Жозепа Боррела на пост главы европейской дипломатии, а кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие

Два корабля НАТО вошли в Черное море

Обновлено в 14:55
Происшествия

В Севастополе цветы и венки несут к знаку города-героя Мурманска

Трагедия унесла жизни 14 человек. В российских территориальных водах они занимались изучением рельефа дна в интересах Военно-морского флота.
Обновлено в 12:46
Футбол

«Лестер» отказал «Манчестер Юнайтед» в трансфере Магуайра за € 78 млн

Обновлено в 10:52
Культура

Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 17:25
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