Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:26

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 31 копейку и к евро — на 44

Банки.ру12:24

Рубль уверенно прибавляет к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:19

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Вести.Финанс03:22

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов выросли на 0,2%

ТАСС03:05

Рубль вырос к бивалютной корзине из-за позитива на глобальном рынке

Интерфаксвчера в 12:30

Рубль дешевеет на открытии торгов к доллару и евро

News.ru03:34

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:01
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:25, Вашингтон

Курс евро упал на торгах 1 июля

КП - Беларусьвчера в 06:30
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:25, Вашингтон
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:16
Космос

Неопознанные темные объекты пролетели над поверхностью Луны

После просмотра видео некоторые пользователи YouTube сообщили, что неопознанные объекты могли находиться в земной атмосфере или это был космический мусор, потому что их тени на спутнике не видны с Земли.
Обновлено в 17:00
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке

Обновлено в 09:34
Происшествия

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 18

Жертвами паводков в Иркутской области, по последним данным, стали 18 человек.
Обновлено в 08:01
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Общество

Самка песца добралась из Норвегии в Канаду за 76 дней

Самка песца в рамках эксперимента норвежских учёных преодолела расстояние более 3,5 тыс. километров, добравшись из Норвегии в Канаду за 76 дней, пишет The Guardian.
Обновлено в 15:58
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину

В Екатеринбурге на территории жилого района Уралмаш погиб мужчина, при котором была сумка с деньгами. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 09:56
Транспорт

Причиной отмены рейсов в Чехию стали условия пролета над Сибирью

Причиной ограничений на полеты в Чехию для российских авиакомпаний стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов, сообщил РБК источник в правительстве.
Обновлено в 02:59
Здоровье

Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью

Малейшая инфекция могла привести к смерти пациентки. Пересадка костного мозга оказалась единственным способом спасти Лавгроув жизнь.
Обновлено в 19:02
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо

Специалисты уверены, что дополнительное бремя станет причиной роста стоимости конечной продукции.
Обновлено вчера в 23:43
Футбол

«Газпромбанк» и РЖД станут официальными партнерами РФС

«Газпромбанк» станет официальным банком РФС, а РЖД выделит средства на развитие детско-юношеского футбола.
Обновлено в 17:30
Футбол

Агуэро с первых минут начнет матч с Бразилией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подтвердил, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро с первых минут сыграет против Бразилии в матче 1/2 финала Кубка Америки-2019.
Обновлено вчера в 21:11
Гаджеты

При въезде в Китай на смартфоны туристов устанавливают следящее приложение

По сообщениям сетевых источников, китайские пограничники устанавливают следящее приложение на смартфоны некоторых людей, пересекающих границу государства.
Обновлено в 15:35
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Обновлено в 19:43
Хоккей

Панарин признался, что мечтал играть за клуб НХЛ «Рейнджерс»

Обновлено в 18:12
Шоу-бизнес

РЖД провели беседу с сотрудниками вокзала после инцидента с Пугачевой

Обновлено в 17:27
Авто

Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Пожар на складе хлебозавода в Иркутске локализован

Обновлено в 16:29
Гаджеты

Представлены доступные смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e

Модуль NFC в младшей версии отсутствует. Стоимость Xiaomi CC9e составляет 189 долларов за версию 4/64 ГБ и 203 долларов за 6/64 ГБ.
Обновлено в 11:21
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Авто

Назвали трехлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью

Проведя собственное исследование среди среднеразмерных кроссоверов, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг трёхлетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.
Обновлено в 06:44
Футбол

«Ахмат» в первом матче Глушакова разгромил «Штурм»

Футболисты грозненского «Ахмата» в товарищеском матче разгромили австрийский «Штурм».
Обновлено в 14:45
Культура

Сын актёра Сергея Филиппова узнал, что отец считал его мёртвым

Сын знаменитого актёра Сергея Филиппова Юрий впервые узнал, что отец так и не простил ему отъезд на ПМЖ в Америку.
Обновлено в 17:50
Экономика

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами

«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено в 17:22
Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

Обновлено в 05:16
Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Экономика

Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых

Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.
Обновлено в 20:06
Наука

Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу

Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено в 00:54
Общество

В Санкт-Петербурге ливнем затопило шоссе под Володарским мостом

Сильнейший ливень вечером 2 июля 2019 года стал причиной потопа на шоссе в районе Володарского моста в Санкт-Петербурге, сообщают очевидцы в группе ВКонтакте «ДТ и ЧП|Санкт-Петербург».
Обновлено в 16:46
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