Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на МосбиржеВести.Финанс 03:22
Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
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Источник назвал причину отмены рейсов в Чехию
Во вторник стало известно, что "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" были вынуждены отменить часть рейсов в Прагу и Карловы Вары из-за аннулирования чешскими властями ранее выданных разрешений на полеты.
Обновлено в 03:22
Спорт
Американский бейсболист скончался в возрасте 27 лет
Бейсболист клуба "Лос-Анджелес Энджелс" Тайлер Скэггс найден мертвым в отеле в городе Саутлейк (штат Техас, США), сообщает CNN.
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В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость
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Экономика
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ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне
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Обновлено вчера в 20:23
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Обновлено 30 июня в 16:01
Общество
Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро
Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Движение по федеральной трассе открыли в Тулуне
Во вторник, 2 июля, в Тулуне открыли движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в обоих направлениях.
Обновлено в 02:16
Общество
Чиновники Башкирии ответили за срыв программы ремонта подъездов
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров заинтересовался деятельностью регионального оператора по проведению ремонта.
Обновлено в 02:33
Общество
Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля
Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Обновлено в 03:54
Футбол
Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“»
Что имеет в виду Леонид Федун "Спартак" - народу.
Обновлено вчера в 17:00
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КоАП предложено отказаться от секс-услуг
Обновлено вчера в 17:55
Авто
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Происшествия
Шестеро детей пострадали при взрыве на детской площадке под Днепром
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Ребенок получил ожоги в трансформаторной будке под Челябинском
В Челябинской области в поселке Магнитка Кусинского района ребенок проник в трансформаторную будку.
Обновлено в 04:11
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Общество
Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
МЧС подтвердило гибель 14 человек из-за наводнения в Иркутской области
Из-за наводнения в результате паводка в Иркутской области погибли 14 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести.
Обновлено в 02:22
Политика
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе
Обновлено вчера в 12:05
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Три человека погибли в ДТП в Воронежской области
Три человека погибли в ДТП в городе Лиски Воронежской области, еще один госпитализирован, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:28
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В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина
Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира, приурочив работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:09
Экономика
Более 4 трлн рублей вложено в незавершенные стройки из бюджета РФ
В ведомстве добавили, что на государственные стройки, которые были приостановлены более чем на полгода или законсервированы (более 4,3 тыс. объектов), направлено 260 млрд рублей.
Обновлено в 01:05
Политика
Окружение Зеленского поспорило о статусе русского языка для Донбасса
Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук считает, что заявление руководителя президентской администрации Богдана о региональном статусе русского языка в Донбассе является его личной позицией.
Обновлено в 02:30