Финансы
Рубль укрепился к доллару и евроNews.ru вчера в 04:20
Курс рубля повысился по отношению к доллару и евро в начале торгов 6 августа на фоне дорожающей нефти. Согласно данным Московской Биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 10:17 мск снизился на 37 копеек — до 65,17 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 73,01 рубля.
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Рубль чуть сократил темпы роста к доллару и евро на фоне перешедшей к снижению нефти
Финмаркетвчера в 12:35
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
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Ответственные за расследование отравления Скрипалей британские силовики признали, что за четыре месяца так и не смогли получить улики, доказывающие причастность России и руководства страны к этому происшествию.
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В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53
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В «Пулково» на рейсе из Крыма задержали эксгибициониста
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