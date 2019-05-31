Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торговNews.ru 29 мая в 03:38
Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро. Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:15 мск доллар стал дороже на 17 копеек, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 64,885 рубля, а европейская валюта подорожала на 14,75 копейки и стоила 72,39 рубля.
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