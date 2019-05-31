Финансы

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торговNews.ru 29 мая в 03:38

Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро. Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:15 мск доллар стал дороже на 17 копеек, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 64,885 рубля, а европейская валюта подорожала на 14,75 копейки и стоила 72,39 рубля.
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Рубль ослаб по итогам основной валютной сессии к доллару и евро

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Политика

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Обновлено вчера в 17:42
Политика

Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу

Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

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На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является крупнейшим из действующих на территории Европы.
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Армия и оружие

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В Сети появилось видео испытания российского бомбардировщика Ту-22М3М.
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Общество

Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы

Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
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Наука

Twitter обвинили в снижении успеваемости студентов

Исследователи из Католического университета Святого Сердца (Италия) выяснили, что успеваемость студентов, использующих Twitter, снижается примерно на 40 процентов.
Обновлено в 00:20
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Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Наука

Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме

Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия

В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

Обновлено в 00:06
Политика

Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга

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Обновлено в 01:51
Политика

Слуцкий не исключил участие России в июньской сессии ПАСЕ

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий не исключил возможность участия делегации от России в сессии ПАСЕ в июне текущего года.
Обновлено в 03:17
Футбол

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
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Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Против Порошенко завели дело о захвате власти

Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
Политика

На Украине сменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Футбол

Президент УЕФА Чеферин сравнил договорные матчи с раковой опухолью

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о том, как его организация борется с договорными матчами в различных лигах, информирует Lavanguardia.
Обновлено в 02:52
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Новому главе Тобольска в кафе отказали в ужине и кофе

Обновлено в 02:58
Экономика

В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии

При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
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Жительница Ялты рассказала о лечении дочери-инвалида и действиях опеки

Обновлено вчера в 13:07
Общество

В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»

В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено вчера в 13:18
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Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей

Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:56
Игры

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После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
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Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек

При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.
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Армия и оружие

Экс-министр заявил о крахе оборонной промышленности Украины

Бывший украинский премьер-министр Юрий Ехануров рассказал, что ВСУ не хватает техники Оборонная промышленность Украины находится в плачевном состоянии, передает РИА Новости заявление экс-главы военного ведомства и бывшего премьер-министра страны Юрия Еханурова.
Обновлено вчера в 20:56
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