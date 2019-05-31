Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс 30 мая в 03:28
Доллар и евро немного снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
На заводе в Дзержинске произошло два взрыва
Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что взрывы на заводе "Кристалл" произошли в цехе по производству тротила.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Чего нельзя делать вечером, если хочешь проснуться красивой
Ночью процесс восстановления кожи идет наиболее активно, поэтому, если на лице осталась косметика, проснуться красивой будет невозможно.
Обновлено в 04:12
Политика
Президент США Дональд Трамп назвал Меган Маркл «противной»
Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри Меган Маркл «противной» за ее высказывания о нем в прошлом.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Бывший глава Ивановской области задержан по делу о коррупции
Бывший глава Ивановской области Павел Коньков задержан по делу о коррупции, сообщила в субботу, 1 июня, официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:00
Культура
Владимир Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем
Обновлено в 05:33
Гаджеты
Смартфон iPhone 7 Plus подешевел на 50% в России
Всего три года назад iPhone 7 Plus был одним из самых желанных смартфонов на мировом рынке, однако в 2019 году он утратил свою былую популярность.
Обновлено вчера в 18:16
Энергетика
Названы причины резкого падения цен на нефть
Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено в 05:09
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета
Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь у родителей Началовой
Сразу после смерти артистки Веру под крыло взяли бабушка с дедушкой, родители Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу
Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.
Обновлено в 05:43
Политика
Украине хотят предоставить статус главного союзника США вне НАТО
Ранее сообщалось, что ради НАТО Украина упразднит прапорщиков.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.
Обновлено в 04:38
Происшествия
При землетрясениях в Албании пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате шести землетрясений в юго-восточной Албании, сообщает агентство Рейтер.
Обновлено в 06:13
Общество
Группа «Фабрика» ищет новую солистку
Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии
В результате погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы. Состояние трёх пострадавших медики оценивают как критическое.
Обновлено в 03:36
Энергетика
В Красноярске снова подскочили цены на бензин
В Красноярске опять подняли цены на бензин.
Обновлено вчера в 09:56
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
«Это тайга, а не Манежная площадь»
Кто и почему протестует против московского мусора в Архангельской области и Коми Мэрия Москвы планирует к 15 июня завершить подготовительные работы для строительства мусорного полигона возле станции Шиес в Архангельской области, недалеко от границы с Коми.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила «тяжелый люкс» и поддержала «инстаграмщиц»
Ксения Бородина высказалась по поводу очередного выпуска скандального шоу «Осторожно, Собчак!».
Обновлено 30 мая в 12:22
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Происшествия
На Кубани микроавтобус с вахтовиками попал в ДТП
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
Обновлено в 03:55
Политика
В Мексике пообещали не поддаваться на провокации США
Министр экономики Мексики Габриэла Маркес заявила, что страна не поддастся на провокации Соединенных Штатов.
Обновлено в 03:53
Футбол
«Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о проведении матча в России
Петербургский "Зенит" ведет переговоры с "Барселоной" о проведении товарищеского матча в России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:45