Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс 30 мая в 03:28

Доллар и евро немного снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

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