Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс 03:25

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль укрепляется к доллару и евро перед праздничным выходным днем благодаря улучшению настроений мировых инвесторов

Финмаркет12:27

Евро упал ниже 73 рублей

Газета.Ru03:35

Рубль растет в парах с долларом и евро вместе с валютами развивающихся рынков

ПРАЙМ06:42

Рубль на старте торгов потеснил доллар и евро

Росбалт03:56

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

Банки.ру12:20

Рубль заметно укрепился к доллару и евро во вторник утром

Интерфакс03:30

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:18
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У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Обновлено в 09:41
Здоровье

ВОЗ сообщила о первом подтвержденном случае Эболы в Уганде

ВОЗ объявила о первом подтвержденном случае вирусной лихорадки Эбола в Уганде.
Обновлено в 16:06
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Футбол

Россия — Кипр 1:0

Ранее сообщалось, что сборная России обыгрывает Кипр после первого тайма отборочного матча Евро-2020.
Обновлено в 16:37
Игры

Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers

На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Здоровье

Врачи выявили неожиданную пользу кофе

30 мая врач рассказал об опасности утреннего кофе.
Обновлено в 16:45
Политика

Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС в ближайшие 10 лет

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что у Украины нет шансов вступить в Евросоюз в ближайшие 10 лет из-за затянувшегося процесса переговоров с альянсом.
Обновлено в 15:51
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Общество

В Риме туристам запретили гулять с голым торсом

Обновлено вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Пелагея прокомментировала смерть участника шоу «Голос» Сафиулина

Российская певица Пелагея написала на своей странице в Instagram, что у скончавшегося участника вокального телепроекта "Голос" Алексея Сафиулина было "большое доброе сердце".
Обновлено в 09:47
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Политика

Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 16:02
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Авто

Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах

Обновлено в 15:48
Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 16:33
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Авто

В сети показали пикап на базе Volkswagen Beetle

Впервые о проекте пикапа из Volkswagen Beetle стало известно несколько месяцев назад.
Обновлено в 13:39
Политика

Макрон анонсировал переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:41
Происшествия

В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес

Обновлено в 16:48
Футбол

Месси впервые возглавил список высокооплачиваемых спортсменов Forbes

Обновлено в 11:04
Общество

Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

Обновлено в 05:25
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Обновлено в 12:43
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Космос

Китайский луноход «Юйту-2» исследовал обратную сторону Луны

Китайский луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц») переместился по обратной стороне Луны более чем на 200 метров.
Обновлено в 13:32
Общество

Кузбассовцы попросили убежища в Канаде

Обновлено 09 июня в 04:34
Общество

ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Во французской тюрьме заключенные захватили заложников

В тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн заключенные захватили заложников.
Обновлено в 15:06
Здоровье

Сын Алибасова назвал причину иска к производителю «Крота»

Родственники Бари Алибасова подают в суд на производителя средства для очистки труб «Крот» не ради материальной компенсации, а для восстановления справедливости, сообщил журналистам Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 16:33
Происшествия

Голунов решил не идти на акцию в свою поддержку 12 июня

Журналист Иван Голунов после снятия обвинений в торговле наркотиками и освобождения сказал, что не планирует посетить несогласованную акцию 12 июня, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес

L’One ушел из Black Star со скандалом

Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52
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