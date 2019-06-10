Рубль растет к доллару и евро на фоне подорожавшей нефтиПРАЙМ 10 июня в 08:07

Курс российской валюты днем повышался против доллара и в большей степени к евро вслед за динамикой рынка форекс, говорят эксперты. Поддержку рублю также оказывает стабилизация цены нефти около 63 долларов за баррель Brent после падения ниже ключевых 60 долларов на прошлой неделе.

Рубль растет к доллару и евро на фоне подорожавшей нефти

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