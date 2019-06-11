Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:25
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Общество
Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова
Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день.
Обновлено в 03:08
Футбол
Футболист сборной Андорры снял капюшон с Мбаппе. Француз был недоволен
Игрок сборной Андорры снял капюшон с форварда Франции Кильяна Мбаппе во время интервью после матча отбора к чемпионату Европы-2020 (4:0). Судя по выражению лица, Мбаппе шутка не понравилась.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Авто
В России стартовали продажи вседорожного универсала Lada Granta Cross
Дилеры LADA в России начали продажи нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross.
Обновлено в 00:44
Финансы
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 11/06/2019
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 11/06/2019 Наименование Покупка, долл.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние 72-летнего продюсера Бари Алибасова оценивается как тяжелое.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
В США оценили новый российский пистолет ПЛ-15
Российский пистолет Лебедева ПЛ-15 стал настоящим «квантовым скачком», пишет The National Interest.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Актрисе Ирине Цывиной перед смертью угрожали убийством
Адвокат скончавшейся в апреле актрисы Ирины Цывиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что незадолго до смерти ее подопечная получала угрозы.
Обновлено в 02:40
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа
Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
Число жертв пожара в одесской психиатрической клинике выросло до семи
По сообщению государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, один человек из числа госпитализированных в результате пожара умер в больнице 11 июня.
Обновлено в 02:55
Политика
На Украине просят Зеленского пустить в Крым воду и транспорт
Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть в Крым воду, а также возобновить транспортное сообщение с полуостровом.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Рабинович: Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания
Вадим Рабинович – депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – считает, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего предвыборного обещания.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Трамп назвал Байдена «умственно слабым»
Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами назвал кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена «умственно слабым».
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина показала стройные ноги в образе танцовщицы варьете
Актриса предстала перед поклонниками в образе сексуальной танцовщицы варьете, показав стройные ноги.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Финалистка «Битвы экстрасенсов» отправилась в свадебное путешествие
51-летняя финалистка шоу «Битва экстранеснов» Елена Голунова просто преобразилась.
Обновлено вчера в 16:51
Армия и оружие
Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах
Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Игры
Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено вчера в 04:42
Политика
Зеленский добивается увольнения Луценко с поста генпрокурора Украины
«Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко», – заявил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге в Киеве.
Обновлено вчера в 09:48
Армия и оружие
Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России
Обновлено вчера в 21:30
Музыка
Radiohead выложили демо-записи, оценённые в $150 тысяч
За украденный материал преступник требовал весомую сумму денег. В противном случае он обещал выложить записи в сеть.
Обновлено вчера в 11:50
Здоровье
Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению
Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
Обновлено в 01:47
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:57
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50