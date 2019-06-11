Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:25

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Евро упал ниже 73 рублей

Газета.Ruвчера в 03:35

Рубль на старте торгов потеснил доллар и евро

Росбалтвчера в 03:56

Курс евро опустился ниже 73 рублей

Российская газетавчера в 03:38

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

Банки.рувчера в 12:20

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:18

Рубль укрепился к доллару и евро

Московский Комсомолецвчера в 03:12

Рубль растёт в начале торгов к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:04
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Общество

Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова

Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день.
Обновлено в 03:08
Футбол

Футболист сборной Андорры снял капюшон с Мбаппе. Француз был недоволен

Игрок сборной Андорры снял капюшон с форварда Франции Кильяна Мбаппе во время интервью после матча отбора к чемпионату Европы-2020 (4:0). Судя по выражению лица, Мбаппе шутка не понравилась.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено вчера в 14:07
Политика

В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Авто

В России стартовали продажи вседорожного универсала Lada Granta Cross

Дилеры LADA в России начали продажи нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross.
Обновлено в 00:44
Финансы

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 11/06/2019

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 11/06/2019 Наименование Покупка, долл.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Состояние 72-летнего продюсера Бари Алибасова оценивается как тяжелое.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие

В США оценили новый российский пистолет ПЛ-15

Российский пистолет Лебедева ПЛ-15 стал настоящим «квантовым скачком», пишет The National Interest.
Обновлено вчера в 23:40
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено

С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Актрисе Ирине Цывиной перед смертью угрожали убийством

Адвокат скончавшейся в апреле актрисы Ирины Цывиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что незадолго до смерти ее подопечная получала угрозы.
Обновлено в 02:40
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Шоу-бизнес

Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа

Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия

Число жертв пожара в одесской психиатрической клинике выросло до семи

По сообщению государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, один человек из числа госпитализированных в результате пожара умер в больнице 11 июня.
Обновлено в 02:55
Политика

На Украине просят Зеленского пустить в Крым воду и транспорт

Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть в Крым воду, а также возобновить транспортное сообщение с полуостровом.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Рабинович: Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания

Вадим Рабинович – депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – считает, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего предвыборного обещания.
Обновлено вчера в 14:46
Политика

Трамп назвал Байдена «умственно слабым»

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами назвал кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена «умственно слабым».
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина показала стройные ноги в образе танцовщицы варьете

Актриса предстала перед поклонниками в образе сексуальной танцовщицы варьете, показав стройные ноги.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Финалистка «Битвы экстрасенсов» отправилась в свадебное путешествие

51-летняя финалистка шоу «Битва экстранеснов» Елена Голунова просто преобразилась.
Обновлено вчера в 16:51
Армия и оружие

Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах

Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Игры

Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers

На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено вчера в 04:42
Политика

Зеленский добивается увольнения Луценко с поста генпрокурора Украины

«Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко», – заявил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге в Киеве.
Обновлено вчера в 09:48
Авто

Маск пообещал рекордные продажи Tesla во втором квартале 2019 года

Обновлено в 04:04
Армия и оружие

Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России

Обновлено вчера в 21:30
Музыка

Radiohead выложили демо-записи, оценённые в $150 тысяч

За украденный материал преступник требовал весомую сумму денег. В противном случае он обещал выложить записи в сеть.
Обновлено вчера в 11:50
Здоровье

Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению

Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
Обновлено в 01:47
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:57
Здоровье

Эксперты назвали разрушающий почки витамин

Обновлено в 01:50
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