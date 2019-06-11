Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:25

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

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