Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс 03:25
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 21:23, Ашберн
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае
Обновлено в 21:16
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля
«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
Обновлено в 19:33
Шоу-бизнес
Сын Алибасова опубликовал первое фото отца после комы
Обновлено в 05:52
Общество
Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов
Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (156 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране, сообщает газета Mirror со ссылкой на сотрудника лотереи Энди Картера.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено в 20:09
Политика
Позволяющую привлечь к суду генпрокурора резолюцию принял конгресс США
Палата представителей США приняла резолюцию, которая позволяет законодателям инициировать судебное разбирательство в отношении генпрокурора Уильяма Барра.
Обновлено в 18:30
Армия и оружие
В США назвали причины поставок оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан назвал причины продажи оружия Объединённым Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии.
Обновлено в 20:10
Армия и оружие
Российский профессор рассказал об «опасных» планах США
Американская военная помощь Украине представляет собой опасные планы, которые также не принесут ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло в интервью RT.
Обновлено в 18:45
Происшествия
Шесть машин столкнулись на Кутузовском проспекте
«В Москве шесть транспортных средств столкнулись на Кутузовском проспекте, в результате ДТП погиб один человек и двое получили травмы»,— рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 20:17
Общество
Стали известны результаты ЕГЭ по математике
Сегодня выпускникам станут известны итоги первого обязательного единого госэкзамена — математики.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Во Франции освободили заложников, захваченных в тюрьме
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во французской тюрьме Конде-сюр-Сарт в департаменте Орн заключенный захватил двух заложников — стажера и надзирателя.
Обновлено в 20:47
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Политика
На Украине просят Зеленского пустить в Крым воду и транспорт
Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть в Крым воду, а также возобновить транспортное сообщение с полуостровом.
Обновлено в 18:23
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Общество
Граффити Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу
Художник стрит-арта Бэнкси создал новую работу в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом он сообщил в своем инстаграм.
Обновлено в 20:16
Музыка
Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров
Группа Radiohead опубликовала в интернете 18 часов записей, которые ранее не показывали широкой публике.
Обновлено в 15:35
Авто
Эксперты оценили рыночные перспективы нового Renault Arkana
Как заявил агентству «АвтоСТАТ» эксперт по продукту Renault в регионе Евразия Анатолий Калицев, Renault Arkana, безусловно, должен привлечь к марке Renault новых клиентов.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Летчицы из Краснодарского авиационного училища сдали допуск к полетам
Девушки выполнили десантирование с вертолета на высоте 800 метров Девушки-курсанты из Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А. К. Серова приступили к сдаче первых зачетов на допуск к полетам, сообщают представители департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России Будущие летчицы совершили десантирование с вертолета Ми-8.
Обновлено в 07:27
Общество
Отремонтировать спортзал в Доме культуры попросили Осипова в Урлуке
Первой проблемой, которую обозначили жители села Урлук Красночикойского района на встречи с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым, стал ремонт спортивного зала местного Дома культуры.
Обновлено в 03:28
Авто
С 1 июля импорт праворульных микроавтобусов в Россию запретят
В Россию запретят ввоз машин с правым расположением руля, в которых больше восьми посадочных мест.
Обновлено в 01:53
Экономика
Мантуров доложил Путину об успехах в инвестиционной сфере
По словам Дениса Мантурова, за три года заключено 40 масштабных соглашений.
Обновлено в 10:24
Интернет
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Происшествия
В МЧС рассказали, как безопасно купаться летом в водоемах
В связи с наступлением пляжного сезона в МЧС России дали несколько советов по безопасному купанию в водоемах.
Обновлено в 21:05
Футбол
«Фиорентина» предложила работу Батистуте
Итальянская «Фиорентина» предложила работу в клубе своему бывшему нападающему Габриэлю Батистуте.
Обновлено в 19:43
Футбол
Станислав Черчесов высказался насчет игры сборной России против Кипра
О матче высказался и главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон.
Обновлено в 19:31
Политика
Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на инцидент с разрушением установленного в Кизляре чеченского дорожного знака группой молодых людей.
Обновлено в 21:18
Шоу-бизнес
Селена Гомес в платье с декольте и перьями украсила премьеру фильма
Певица и актриса Селена Гомес в последнее время редко появляется на публике, но она не могла пропустить премьеру фильма с собственным участием The Dead Don't Die ("Мертвые не умирают"), которая прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Общество
Дроздов ушел из программы «В мире животных»
Зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал об уходе из программы "В мире животных".
Обновлено в 14:24