Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс 03:25

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль заметно укрепился к доллару и евро во вторник утром

Интерфакс03:30

Курс евро опустился ниже 73 рублей

Российская газета03:38

Евро упал ниже 73 рублей

Газета.Ru03:35

Рубль на старте торгов потеснил доллар и евро

Росбалт03:56

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:18

Рубль укрепился к доллару и евро

Московский Комсомолец03:12

Рубль растёт в начале торгов к доллару и евро

RT на русском03:04
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Футболистки сборной США забили Таиланду 13 безответных мячей на ЧМ

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