Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс 03:25

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль укрепляется к доллару и евро перед праздничным выходным днем благодаря улучшению настроений мировых инвесторов

Финмаркет12:27

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

Банки.ру12:20

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:18

Евро упал ниже 73 рублей

Газета.Ru03:35

Рубль заметно укрепился к доллару и евро во вторник утром

Интерфакс03:30

Официальные курсы доллара и евро вновь понижены

Росбалт08:07

Рубль растет в парах с долларом и евро вместе с валютами развивающихся рынков

ПРАЙМ06:42
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Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Обновлено в 08:56
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Футбол

Сборная России с минимальным счетом обыграла киприотов

В Нижнем Новгороде завершился матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:38
Авто

Mercedes-Benz представил семиместный кроссовер GLB

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz выпустил новый семиместный кроссовер GLB. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба бренда.
Обновлено в 06:00
Политика

Власти согласовали проведение акции в поддержку Голунова 16 июня

Столичные власти согласовали акцию в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова 16 июня на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Обновлено в 12:14
Происшествия

МВД прекратило уголовное преследование Голунова

МВД освободило журналиста Ивана Голунова от уголовной ответственности в связи с недоказанностью вины.
Обновлено в 11:07
Общество

Появилось первое видео с вышедшим из комы Бари Алибасовым

Обновлено в 13:40
Происшествия

Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить

Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
Обновлено в 16:43
Здоровье

Сын Алибасова объяснил иск родственников к производителю «Крота»

Родственники продюсера и лидера группы «На-На» Бари Алибасова, отравившегося средством для прочистки труб «Крот», намерены судиться с производителем средства для того, чтобы добиться справедливости.
Обновлено в 16:06
Политика

Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»

В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено в 12:40
Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 16:33
Политика

Ассанжа посетили в тюрьме его отец и художник Ай Вэйвэй

Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, который находится под арестом в британской тюрьме, посетили его отец и китайский художник Ай Вэйвэй, сообщает газета Shropshire Star.
Обновлено в 11:14
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Экономика

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Футбол

Рязанцев и Лебеденко стали игроками «Торпедо»

Обновлено в 15:07
Политика

Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Здоровье

Врачи выявили неожиданную пользу кофе

30 мая, врач рассказал об опасности утреннего кофе.
Обновлено в 16:45
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Лидер группы Rammstein сломал челюсть назойливому поклоннику

В баре фешенебельного мюнхенского отеля "Байеришер хоф" фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, повздорив с одним из постояльцев, сломал ему челюсть.
Обновлено в 16:36
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Обновлено в 11:36
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Общество

Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»

Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено в 08:11
Авто

АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Селена Гомес в платье с декольте и перьями украсила премьеру фильма

Певица и актриса Селена Гомес в последнее время редко появляется на публике, но она не могла пропустить премьеру фильма с собственным участием The Dead Don't Die ("Мертвые не умирают"), которая прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Политика

США ввели новые санкции против Сирии

Напомним, в мая президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении ещё на один год ранее введённых ограничительных мер в отношении Сирии.
Обновлено в 13:20
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
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