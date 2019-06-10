Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:25
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Политика
Парламент Гонконга отложил принятие поправок к закону об экстрадиции
Ранее поступали сообщения о многотысячной акции протеста около здания заксобрания Гонконга против принятия поправок, позволяющих выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми этот административный район не имеет соглашения об экстрадиции, например, континентальной части Китая.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 14:53
Футбол
Живоглядов перешел в «Локомотив»
Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в «Локомотиве». Он подписал с «Локо» четырехлетний контракт.
Обновлено вчера в 09:10
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
13-летний подросток пропал в Кузбассе
Обновлено вчера в 22:52
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия
Ургант высмеял полицейских, задержавших Голунова
Говоря о полицейских, Ургант отметил, что им нужно теперь как-то объяснить происхождение наркотиков в квартире Голунова.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено вчера в 16:25
Интернет
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Тимошенко заявила о «падении» экономики Украины
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявил, что экономика Украины "стагнирует и падает". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море
Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол
Футболистки сборной США забили Таиланду 13 безответных мячей на ЧМ
Обновлено вчера в 16:53
Здоровье
Эксперты рассказали, недостаток какого витамина мешает похудению
По большей части витамин С содержится в апельсинах, лимонах и киви. Также он есть в красном перце, шиповнике и черной смородине.
Обновлено вчера в 22:49
Культура
Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым
Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено вчера в 03:38
Здоровье
Врачи выявили неожиданную пользу кофе
Обновлено вчера в 16:45
Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие
США направят в Польшу еще тысячу военнослужащих
Сообщается, что эта тысяча военнослужащих будет заниматься исключительно вопросами материально-технического обеспечения американской группировки в Польше.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
Дроздов ушел из программы «В мире животных»
Обновлено вчера в 14:24
Здоровье
Названы 3 неожиданные причины развития диабета
Эксперты из Американского общество питания назвали 3 неожиданные причины развития диабета второго типа.
Обновлено вчера в 03:00
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено 10 июня в 12:17
Политика
Киев нашел новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие
В США назвали причины поставок оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Ранее госсекретарь США Майк Помпео поручил Госдеу одобрить сделку по продаже оружия в Иорданию, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
Обновлено вчера в 20:10
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Обновлено вчера в 14:18
Армия и оружие
В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева
Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
Обновлено 10 июня в 08:35
Авто
АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей «механике» на Lada Granta
«АвтоВАЗ» объяснил, почему механические коробки передач в Lada Granta издают посторонний шум, похожий на гул.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено 10 июня в 14:27
Игры
Журналисты рассказали детали о предстоящей Cyberpunk 2077
Обновлено в 00:11
Политика
Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном
Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".
Обновлено вчера в 18:21
Наука
Биологи обнаружили неделящиеся клетки в печени и других органах
Использование меток азота-15 позволило оценить возраст клеток поджелудочной: более старые окрашены желтым и красным, но чем моложе, тем больше синего и зеленого они показывают / ©Salk Institute «Старые» клетки нашлись в эндотелии, выстилающем внутреннюю поверхность сосудов, а также в островках Лангерганса, производящих гормоны поджелудочной железы.
Обновлено 10 июня в 01:54