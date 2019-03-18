Финансы
Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евроРосбалт вчера в 03:58
Российская нацвалюта, начав сегодняшние торги на Московской бирже разнонаправленным движением, позже стала теснить и доллар США, и евро. Так, к 10:01 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» потерял почти 5 копеек к закрытию предыдущего дня и составил 64,7675 рубля.
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Политика
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Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
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В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики
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Обновлено в 12:52
Общество
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Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).
Обновлено в 10:53
Спорт
Загитова последней представит короткую программу на ЧМ
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступит последней в короткой программе на чемпионате мира в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:50
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Профсоюз мигрантов отреагировал на изнасилование россиянки в Якутске
История с изнасилованием жительницы Якутска приезжими из Киргизии спровоцировала бурные антимигрантские настроения.
Обновлено в 07:59
Космос
В НАСА зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем
В декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки взорвался метеорит мощностью в десять бомб, сброшенных на Хиросиму, пишет Sky News со ссылкой на данные НАСА.
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Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Собчак посетила репетицию спектакля Виторгана
На днях журналистка вместе с маленьким наследником посетила репетицию спектакля «Город Лжедмитров» — ее экс-избранник выступил в роли режиссера постановки.
Обновлено в 09:37
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В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Политика
Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина
Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 марта, по поручению президента России Владимира Путина с официальным визитом посетил Сирию.
Обновлено в 13:12
Политика
Стало известно о грядущей отставке сына Рогозина с поста главы «Ил»
Правительство собирается сменить руководство Авиационного комплекса имени Ильюшина (ПАО «Ил»), в том числе покинет пост гендиректора предприятия Алексей Рогозин, сообщил высокопоставленный источник в авиастроительной отрасли.
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Скончался режиссёр Марлен Хуциев
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Обновлено в 01:54
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Обновлено вчера в 12:45
Авто
Водители России получат 27 тыс рублей за установку ГБО
Автовладельцы смогут получить до 27 тыс рублей при переводе на ГБО легковой машины и 147 тыс на грузовик.
Обновлено в 08:40
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Кроос летом может перейти в «ПСЖ» за 80 млн евро
Игрок Реала Тони Кроос попал в сферу интересов ПСЖ, который готов приобрести 29-летнего немца летом за 80 млн евро.
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Президент США Дональд Трамп обвинил социальные сети Facebook, Twitter и видеохостинг YouTube в поддержке его политических оппонентов — радикальных демократов.
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Глава Мурманской области написала заявление об отставке
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Политика
Турция не намерена оправдываться перед США за покупку российских С-400
Анкара не должна оправдываться перед Вашингтоном в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил советник главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Ясин Актай.
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Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
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Гиггз ответил Златану: «Естественно, он знает об „МЮ“ больше нас»
Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз отреагировал на высказывания Златана Ибрагимовича о бывших игроках клуба.
Обновлено в 13:33
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Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива
Президент России Владимир Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива, несмотря на необходимость больших вложений на первоначальном этапе.
Обновлено в 13:53
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По стенам «Беговой» вновь течет вода
Обновлено в 14:03
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В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы Впрочем, метеорологи развенчали миф и заявили, что подобные дыры правильной формы – распространенное явление.
Обновлено в 04:15
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Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ
Обновлено вчера в 07:38
Футбол
Сборная России по футболу прибыла в Брюссель на матч с Бельгией
Сборная России по футболу прилетела в Брюссель на первый матч отборочного цикла к Евро-2020, в котором сыграет с Бельгией.
Обновлено в 13:14
Здоровье
В Валдае появится межрайонный медицинский центр федерального уровня
Уникальный опыт работы в Новгородской области филиала федеральной клиники 122-й больницы натолкнул главу региона Андрея Никитина на мысль о создании в Валдае межрайонного медицинского центра федерального значения.
Обновлено в 07:53
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Житель Саратова изнасиловал женщину-таксиста и угнал автомобиль
Житель Саратова был приговорен к семи годам колонии строгого режима за изнасилование женщины-таксиста, а также за угон ее автомобиля и грабеж.
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