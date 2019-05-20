Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торговТелеканал Санкт-Петербург 05:55

На открытии торгов курс доллара составил 64,54 рубля, евро снизился до 72 рублей.
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ЦБ понизил курсы доллара и евро на 21 мая

Экономика сегодня10:53

Официальный курс евро на вторник снизился до 71,96 рубля

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ЦБ назвал курс доллара и евро на завтра

Свободная Пресса07:17

Курсы валют упали на открытии торгов

Телеканал 360°04:18

Официальный курс доллара США снизился на 14 коп., евро — на 28 коп

Urbc.Ru07:25

Официальный курс доллара незначительно понижен, евро потерял больше

Росбалт09:23

Курс доллара падает: для рубля много хороших новостей

ИА Хакасия16 мая в 17:38
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Политика

Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53
Политика

Гройсман заявил о решении покинуть пост премьера Украины

После церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, который первым делом заявил о роспуске Верховной Рады и призвал к отставке кабмина, уже появились первые кандидаты "на выход".
Обновлено в 11:18
Футбол

«Аякс» объявил о переходе аргентинского защитника

«Аякс» на официальном сайте объявил о переходе аргентинского защитника клуба «Дефенса и Хустисия» Лисандро Мартинеса.
Обновлено в 14:49
Кино

В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы

Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Происшествия

На озере в Финляндии погиб россиянин

Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
Обновлено в 10:39
Кино

Финальная серия «Игры Престолов» установила рекорд по просмотрам в США

Обновлено в 16:29
Происшествия

На американской подлодке произошел сексуальный скандал

Американское издание Military.com раскрыло детали сексуального скандала, который произошел на подводной лодке USS Florida ВМС США в июне 2018 года.
Обновлено в 12:52
Игры

Стрим: The Elder Scrolls Online – Драконы и Каджиты

Обновлено в 11:00
Хоккей

Сборная Италии обыграла команду Австрии и сохранила место в элите ЧМ

Хоккеисты сборной Италии нанесли поражение команде Австрии в рамках группового этапа ЧМ-2019.
Обновлено в 16:53
Политика

Парламент решил не переносить выборы президента Абхазии

В повестку дня внеочередного заседания сессии парламента 20 мая было включено два вопроса: об отмене парламентского постановления от 4 апреля 2019 г. «О назначении даты выборов президента Республики Абхазия» и о введении моратория на статью 6 конституционного закона «О выборах президента Республики Абхазия».
Обновлено в 11:22
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина сдался полиции

Телеканал BFM сообщил, что мужчина, залезший по конструкциям Эйфелевой башни до ее верхней части и угрожавший сброситься вниз, сдался спасателям.
Обновлено в 17:24
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика

Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент Венесуэлы

Обновлено в 16:57
Происшествия

Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали

Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.
Обновлено в 13:25
Хоккей

На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты

На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено в 14:45
Политика

Президент Зеленский подписал свой первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим.
Обновлено в 16:30
Единоборства

Малиньяджи плюнул в Лобова и пообещал помочиться ему в рот

В какой-то момент Малиньяджи предупредил Лобова, чтобы тот не тыкал в него пальцем, пообещав избить, если он сделает это еще раз.
Обновлено в 17:01
Финансы

Российский рынок акций начал неделю со смешанной динамики «фишек»

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2571,65 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1256,22 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%.
Обновлено в 12:17
Политика

Порошенко переехал из администрации президента

В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:04
Экономика

Счетная палата сомневается в росте доходов россиян

В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.
Обновлено в 11:22
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Политика

Казус на инаугурации: удостоверение президента Зеленского упало на пол

Обновлено в 05:52
Наука

Ученые создали самый громкий звук под водой

Вода быстро ионизировалась, нагревалась, испаряла жидкость и создавала цилиндрическую ударную волну.
Обновлено в 17:06
Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Суд прекратил дело против учительницы‐«экстремистки» из Новосибирска

Болотнинский районный суд в Новосибирске прекратил дело против школьной учительницы Натальи Оганисян, которую подозревали в экстремизме за высказывания в адрес матери одного из своих учеников.
Обновлено в 14:52
Политика

Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.
Обновлено в 14:10
Экономика

ЦБ в апреле закупил в резервы 15,5 тонны золота

В целом, с начала года в международные резервы страны было закуплено 2,3 миллиона унций (71,5 тонны) золота.
Обновлено в 10:36
Кино

Кинокритики разгромили финальный эпизод «Игры престолов»

Западные кинокритики остались не восторге от последней серии финального сезона "Игра престолов".
Обновлено в 13:04
Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

Обновлено в 13:12
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