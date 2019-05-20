Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торговТелеканал Санкт-Петербург 05:55

На открытии торгов курс доллара составил 64,54 рубля, евро снизился до 72 рублей.
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Рубль на старте торгов надавил на доллар и евро

Росбалт03:53

Курс рубля вырос к доллару и евро

РБК05:10

Курсы валют упали на открытии торгов

Телеканал 360°04:18

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Газета.Ru03:13

Рубль замедлил укрепление к доллару и евро из-за снижения темпов роста нефти

Интерфакс12:44

Курс евро упал ниже 72 рублей на открытии торгов 20 мая

Экономика сегодня03:26

Доллар и евро сегодня резко снизились по отношению к рублю на валютных торгах

Свободная Пресса04:19
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Происшествия

В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС

Обновлено в 10:12
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Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.
Обновлено в 11:26
Политика

Гройсман объявил об отставке с поста премьера Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении подать прошение об отставке со своего поста в среду.
Обновлено в 12:10
Происшествия

В московском метро задержали ходившего по путям пьяного мужчину

Пьяного мужчину задержали за хождение по путям на фиолетовой линии московского метро, сообщил РБК руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 12:48
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Обновлено в 14:05
Происшествия

Крупный автосалон горит в Кемерово

В Кемерово горит двухэтажный торговый центр на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 11:41
Экономика

Порошенко обеднел за время президентства

Бывший президент Украины Петр Порошенко вскоре после своего избрания на пост главы государства потерял статус миллиардера.
Обновлено в 12:44
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

В колонии в пригороде Душанбе устроили бунт 30 особо опасных заключенных, обвиняемых в причастности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 01:00
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Кино

Финал «Игры престолов» не понравился зрителям

Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Футбол

«Рубин» и «Анжи» не выявили победителя в матче чемпионата России

Матчем в Казани между местным "Рубином" и махачкалинским "Анжи" завершилась программа 29-го тура чемпионат России по футболу.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Обновлено в 09:18
Гаджеты

Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

Обновлено в 13:12
Авто

На «Автоторе» началась сборка нового тягача Ford Trucks F-Max

Калининградский «Автотор» приступил к производству тягача нового поколения Ford Trucks F-Max.
Обновлено в 07:00
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Обновлено в 12:37
Игры

Партнёрство Sony и Microsoft застало сотрудников PlayStation врасплох

Многие сотрудники игрового подразделения Sony оказались в смятении, из-за чего менеджерам пришлось успокаивать своих подчинённых, подчёркивая, что планы никак не меняются, в том числе и по выпуску консоли следующего поколения — PlayStation 5.
Обновлено в 12:50
Политика

Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах

Обновлено в 09:47
Происшествия

В Омской области женщина привязала сына на ночь к столбу в сарае

Жительница Омской области вместе с дочерью избила ремнем 10-летнего сына, а потом привязала его на ночь к столбу в холодном сарае.
Обновлено в 04:06
Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени

Обновлено в 07:49
Энергетика

Reuters: Компании Total и Eni отказались платить за российскую нефть

Одни из крупнейших в мире нефтегазовых компаний — французская Total и итальянская Eni — приостановили платежи за поставки нефти из России.
Обновлено в 08:15
Религия

В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма

В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Пьяные мужчины спасли утку и пошли под суд

Обновлено в 11:00
Кино

Джессика Честейн прокатилась в московском метро

Обновлено в 04:35
Политика

Кадыров разочаровался в Зеленском после слов о Крыме

Обновлено в 11:48
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Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено 18 мая в 19:02
Хоккей

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

Обновлено в 12:41
Здоровье

Первый случай клещевого энцефалита выявили в Петербурге

В Петербурге врачи выявили первый в этом году случай заболевания клещевым энцефалитом.
Обновлено в 11:11
Авто

УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:02
Как работают Яндекс.Новости?
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