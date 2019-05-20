Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торговТелеканал Санкт-Петербург 05:55
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Происшествия
В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки
Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.
Обновлено в 11:26
Политика
Гройсман объявил об отставке с поста премьера Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении подать прошение об отставке со своего поста в среду.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В московском метро задержали ходившего по путям пьяного мужчину
Пьяного мужчину задержали за хождение по путям на фиолетовой линии московского метро, сообщил РБК руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 12:48
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Происшествия
Крупный автосалон горит в Кемерово
В Кемерово горит двухэтажный торговый центр на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 11:41
Экономика
Порошенко обеднел за время президентства
Бывший президент Украины Петр Порошенко вскоре после своего избрания на пост главы государства потерял статус миллиардера.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек
В колонии в пригороде Душанбе устроили бунт 30 особо опасных заключенных, обвиняемых в причастности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 01:00
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Кино
Финал «Игры престолов» не понравился зрителям
Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Футбол
«Рубин» и «Анжи» не выявили победителя в матче чемпионата России
Матчем в Казани между местным "Рубином" и махачкалинским "Анжи" завершилась программа 29-го тура чемпионат России по футболу.
Обновлено в 13:52
Гаджеты
Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei
Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Политика
Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе
Обновлено в 13:12
Авто
На «Автоторе» началась сборка нового тягача Ford Trucks F-Max
Калининградский «Автотор» приступил к производству тягача нового поколения Ford Trucks F-Max.
Обновлено в 07:00
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Обновлено в 12:37
Игры
Партнёрство Sony и Microsoft застало сотрудников PlayStation врасплох
Многие сотрудники игрового подразделения Sony оказались в смятении, из-за чего менеджерам пришлось успокаивать своих подчинённых, подчёркивая, что планы никак не меняются, в том числе и по выпуску консоли следующего поколения — PlayStation 5.
Обновлено в 12:50
Политика
Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Омской области женщина привязала сына на ночь к столбу в сарае
Жительница Омской области вместе с дочерью избила ремнем 10-летнего сына, а потом привязала его на ночь к столбу в холодном сарае.
Обновлено в 04:06
Политика
Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени
Обновлено в 07:49
Энергетика
Reuters: Компании Total и Eni отказались платить за российскую нефть
Одни из крупнейших в мире нефтегазовых компаний — французская Total и итальянская Eni — приостановили платежи за поставки нефти из России.
Обновлено в 08:15
Религия
В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма
В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Пьяные мужчины спасли утку и пошли под суд
Обновлено в 11:00
Кино
Джессика Честейн прокатилась в московском метро
Обновлено в 04:35
Политика
Кадыров разочаровался в Зеленском после слов о Крыме
Обновлено в 11:48
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено 18 мая в 19:02
Хоккей
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Обновлено в 12:41
Здоровье
Первый случай клещевого энцефалита выявили в Петербурге
В Петербурге врачи выявили первый в этом году случай заболевания клещевым энцефалитом.
Обновлено в 11:11
Авто
УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:02