Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста котировок нефтиИнтерфакс 03:23

Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне уверенного укрепления цен на нефть.

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста котировок нефти

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