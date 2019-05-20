Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста котировок нефтиИнтерфакс 03:23

Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне уверенного укрепления цен на нефть.
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Курс рубля вырос к доллару и евро

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Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста котировок нефти

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Защита футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина обжаловала приговор, сообщает ТАСС.
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Сборная России обыграла Латвию на ЧМ по хоккею в Словакии

Сборная России по хоккею обыграла Латвию на чемпионате мира в Словакии в субботу, 18 мая.
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Как будет работать Android на смартфонах Huawei, пояснили в Google

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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.
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Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

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Правила сдачи Единого государственного экзамена в России будут измены.
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Экономика

Антипинский НПЗ пошел на банкротство

Трейдеры прекратили выдавать ему авансы Антипинский НПЗ из-за отказа ряда трейдеров в авансах на закупку нефтепродуктов и ареста активов подал заявление о банкротстве.
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Резонансное дело об убийстве милиционера раскрыли в Белоруссии

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Зеленский принял глав и послов иностранных государств

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