Финансы
Рубль днем повышался к доллару и евро на дорожающей нефтиПРАЙМ 22 июля в 08:24
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.05 мск снижался на 5 копеек до 63,01 рубля, курс евро — на 4 копейки до 70,63 рубля, следует из данных Московской биржи.
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Происшествия
Посольство КНДР прояснило судьбу задержанного российского судна
Как стало известно ранее, в ночь на 17 июля рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» нарушило государственные границы КНДР, после чего за «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР» его задержали северокорейские пограничники.
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Волонтеры запустили общественную инициативу под названием «Правопорядковый номер».
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Авто
Ducati расширяет дилерскую сеть в России
Компания Ducati планирует масштабное расширение дилерской сети и объявляет конкурс среди компаний, специализирующихся на ведении мотоциклетного и автомобильного бизнеса в России.
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Происшествия
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Спорт
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Премьер-министр Японии тепло приветствовал российскую спортсменку и отметил, что следит за тем, как растет собака породы акита-ину по кличке Масару, которую фигуристке в мае 2018 года подарили власти префектуры Акита, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:48
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Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО
Мосгорсуд увеличил более чем на 400 тыс. руб. размер компенсации, которую актер Леонид Ярмольник должен выплатить по делу о ДТП с автомобилем Федеральной службы охраны (ФСО).
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Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Кино
Адам Сэндлер создаст комедию про Хэллоуин
Обновлено в 06:05
Происшествия
На сотрудника МЧС завели дело после гибели детей в лагере «Холдоми»
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника МЧС по Хабаровскому краю, которого подозревают в халатности, приведшей к пожару и гибели детей в лагере "Холдоми".
Обновлено в 05:16
Общество
Госдума приняла закон о новых пособиях на ребенка
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Обновлено в 06:13
Политика
Иран пообещал уничтожать беспилотники США
21 июня Трамп сообщил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти.
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Обновлено вчера в 11:27
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
В Екатеринбурге напали на общественника Алексея Беззуба
Сегодня утром, 24 июля, в Екатеринбурге напали на общественника, городского координатора проекта «РосЯма» Алексея Беззуба.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка
Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Муж странно отреагировал на новость Натали о ребенке
Певица Натали откровенно рассказала о личной жизни. Популярная исполнительница раскрыла секрет долгосрочных отношений.
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Экономика
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Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать потребкредиты физлицам под залог жилья.
Обновлено в 06:10
Общество
Минтруд согласился допустить женщин к ряду запрещенных ранее профессий
Министерство труда и социальной защиты согласилось допустить женщин к ряду запрещенных для них ранее профессий, в случае если работодатель гарантирует им безопасность труда.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
В театре рассказали об улучшении состояния Инны Чуриковой
В четверг, 18 июля, сообщалось, что Чурикова во время спектакля "Старая дева" внезапно упала со сцены.
Обновлено в 03:44
Общество
Сенаторы решили ввести цензуру электронной почты
Собственно, определенное внутреннее противоречие содержится и в самом законопроекте, требующем от организаторов почтовых сервисов «обеспечивать конфиденциальность передаваемых электронных почтовых сообщений».
Обновлено вчера в 12:18
Армия и оружие
Россия начала поставку Китаю второго полкового комплекта С-400
Россия приступила к поставкам в Китай морским транспортом второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
Обновлено в 05:14
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Армия и оружие
Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Общество
В Москву придет резкое похолодание
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Обновлено вчера в 09:22