Доллар и евро немного снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольшого повышается цен на нефть.

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

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