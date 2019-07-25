Доллар и евро немного снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольшого повышается цен на нефть.

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

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