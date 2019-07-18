Повышение курса рубля произошло на старте торгов благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат июля, отмечает "Интерфакс".

Происшествия 12 израильтян арестовали на Кипре по делу о групповом изнасиловании туристки Двенадцать израильских туристов арестовали на популярном курорте Айя-Напа на Кипре по подозрению в групповом изнасиловании туристки из Великобритании, сообщает телеканал Sky News в четверг.

Политика Госдума приняла закон о шпионских гаджетах Госдума приняла пакет законопроектов, которыми уточняется понятие «спецсредств» из-за которых граждане могут быть привлечены к ответственности по обвинению в шпионаже.

Политика Путин и Лукашенко вместе помолились на Валааме Сообщается, что 17 июля лидеры обеих стран должны вернуться в Санкт-Петербург, чтобы в четверг принять участие в VI Форуме регионов России и Белоруссии, а также в других официальных мероприятиях.

Политика Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.

Шоу-бизнес Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.

Экономика ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».

Происшествия Электронная сигарета взорвалась во рту у россиянина в момент затяжки Уточняется, что устройство взорвалось во рту 23-летнего россиянина в момент затяжки. Ему была оказана медицинская помощь.

Происшествия Автобус врезался в столб в Зеленограде "В Зеленограде автобус наехал на столб, в результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.

Политика Песков оценил идею Зеленского об обмене заключёнными «всех на всех» Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил идею президента Украины Владимира Зеленского обменять заключённых обеих стран в формате «всех на всех».

Футбол Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евро Сообщается, что «Реал» оценивает хавбека в 80 млн евро. При таком варианте клуб откажется от идеи продажи Хамеса Родригеса.

Политика Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства "Северного потока - 2". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

Политика Зеленский назвал поведение Парубия преступным бездействием Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов преступным бездействием.

Происшествия Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.

Политика В Киеве прокомментировали новое соглашение о перемирии в Донбассе Контактная группа по урегулированию на востоке Украины провела в среду в Минске одно из самых плодотворных своих заседаний, договорившись о новом, летнем перемирии в Донбассе, о подготовке большого обмена пленными и о ремонте моста в Станице Луганской - одном из немногих переходов через линию разграничения.

Общество В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.

Армия и оружие Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе «Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Политика ЕСПЧ признал необоснованными жалобы о смене владельца «Рустави 2» Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сообщила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными все жалобы "Рустави 2" на возвращение оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу Кибару Халваши, стороннику правящих властей.

Политика Жителям Украины стало проще получить российское гражданство Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бежавшие украинцы из Донецкой и Луганской области смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Футбол Тренер «Зенита» Семак рассказал о подготовке к матчу с «Сочи» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии выездного матча с «Сочи» рассказал, как петербургская команда готовится к игре второго тура чемпионата России.

Политика Новый состав Европарламента намерен нанести удар по интересам России Участвующая наряду с Порошенко в "окучивании" евродепутатов первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала о приглашении всего состава ЕП посетить Украину, дабы "собственными глазами увидеть последствия агрессии России".

Политика Twitter удалил нецензурный твит, оскорбляющий народ России Twitter по требованию Роскомнадзора удалил нецензурное сообщение с оскорблением жителей России.

Политика В Кремле будут рады пирогу турецкого кондитера, заявил Песков Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут рады пирогу от турецкого кондитера, но не знают ничего про его возможную отправку в Москву.

Экономика Выручка X5 Retail Group во II квартале выросла на 14,4% Чистая выручка российского ритейлера X5 Retail Group в II квартале 2019 года выросла на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 435,6 млрд рублей, сообщили в компании.

Общество Власти Москвы подали иск к Зурабу Церетели на 55 млн рублей Департамент городского имущества Москвы подал иск к президенту Российской академии художеств, народному художнику СССР Зурабу Церетели на 55 млн рублей.