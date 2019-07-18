Финансы

Рубль укрепился к доллару и евроИнфорос 04:37

Повышение курса рубля произошло на старте торгов благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат июля, отмечает "Интерфакс".
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Рубль укрепился к доллару и евро

Московский Комсомолец03:43

Доллар подешевел в начале торгов до 62,84 рубля

Интерфакс03:26

Почему рубль уверенно растет?

BFM.ru15 июля в 08:46

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль подорожал к доллару и евро в начале валютных торгов

Банки.ру03:27

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Вести.Финанс03:24

Рубль растет к доллару и евро

Газета.Ru03:20
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Политика

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

Зеленский заявил о раскрытии афёры в сфере оборонного комплекса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы раскрыли коррупционную схему в сфере оборонной промышленности.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Политика

Парубий отказался созывать Раду после требования Зеленского

Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

Водитель «Приоры» убил в Саратове пешехода на «зебре» и впечатался в троллейбус. Видео

В Саратове 22-летний водитель разогнался на встречной полосе, насмерть сбил пешехода на "зебре" и разбил машину об троллейбус.
Обновлено в 03:41
Политика

Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Футбол

«Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за нападающего «Интера»

Как сообщает Corriere dello Sport, форвард миланского «Интера» Джордже Пушкаш может перебраться в чемпионат России.
Обновлено в 03:20
Футбол

«Ювентус» объявил о трансфере Де Лигта

19-летний голландский защитник Маттейс де Лигт официально стал игроком туринского "Ювентуса". Контракт с футболистом подписан на пять лет.
Обновлено в 04:55
Общество

Власти Москвы подали иск против Зураба Церетели

Московский департамент городского имущества подал в суд на скульптора Зураба Церетели.
Обновлено в 04:28
Политика

МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу

«На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — указывается в заявлении.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Оплеванная королевской семьей Маркл нашла защиту

Королевская семья не делает никаких шагов, чтобы защитить герцогиню Сассекскую, заключили американские эксперты.
Обновлено вчера в 03:20
Политика

МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти

Министерство внутренних дел объяснило, когда необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
Обновлено в 04:39
Экономика

«Трансмашхолдинг» может купить производителя «Градов» и «Смерчей»

«Трансмашхолдинг» может купить производителя «Градов» и «Смерчей» «Трансмашхолдинг» проводит аудит активов ПАО «Мотовилихинские заводы», одного из крупнейших в стране производителей артиллерийских систем.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

В Дагестане четыре человека утонули в море

Информация о пропаже четырех человек - двух женщин и двоих детей поступила в правоохранительные органы накануне вечером.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор повредившему картину Репина

Напомним, что 25 мая 2018 года Игорь Подпорин металлическим столбиком ограждения разбил стекло и повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в трех местах.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23

Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Политика

В Донбассе согласовали бессрочное перемирие

Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:44
Общество

Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию

По данным ВЦИОМ, россияне стали гораздо чаще приходить к выводу, что отсутствие диплома о высшем образовании вовсе не означает обречённость на низкооплачиваемую и непрестижную работу: в 2008 году так считала половина сограждан (50%), в настоящее время в этом уверены 65% респондентов.
Обновлено в 03:55
Политика

Зеленский поручил упростить получение украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизм упрощенного получения гражданства этническими Украинцами из других стран, об этом лидер страны сообщили на официальной странице в Facebook.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес

23-летняя гимнастка Маргарита Мамун впервые станет мамой

Поклонники поздравляют спортсменку. Известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун скоро впервые станет мамой.
Обновлено вчера в 13:33
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии и попали на видео

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в исправительной колонии в Белгородской области 🎥 Mash pic.twitter.com/I8UPqeBOaB — Руслан Абушкин (@abushkin) July 17, 2019 Ранее стало известно, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого отправят в одну колонию для отбывания наказания.
Обновлено вчера в 09:20
Гаджеты

Опубликованы официальные изображения планшета Samsung Galaxy Tab S6

В Сети появились официальные изображения планшета Samsung Galaxy Tab S6.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес

Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги

Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Авто

Mazda2 получит внешность в стиле «шестерки»

Обновлено вчера в 09:31
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Общество

Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Обновлено вчера в 15:55
Футбол

«Паранормальный» полет мяча удивил пользователей Сети

«Паранормальный» полет мяча удивил пользователей Сети.
Обновлено в 04:00
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
Единоборства

Менеджер и промоутер Гвоздика подтвердили бой с Бетербиевым

Эгис Климас и Боб Арум, менеджер и промоутер чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика, соответственно, подтвердили российским СМИ подписание контракта на объединительный бой с чемпионом IBF в этом весе Артуром Бетербиевым.
Обновлено в 02:50
Политика

Замглавы МИДа Украины обвинил союз венгров в сепаратизме

Карту, на которой часть территории Украины показана как Венгрия, опубликовали в газете "Карпаталия", которую издает Союз венгров Закарпатья, министерство иностранных дел Украины обратилось в Генпрокуратуру и Службу безопасности, сообщил в четверг замглавы МИД Егор Божок.
Обновлено в 04:54
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