Повышение курса рубля произошло на старте торгов благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат июля, отмечает "Интерфакс".

Рубль укрепился к доллару и евро

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