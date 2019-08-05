Финансы

Рубль укрепился к доллару и евроNews.ru 04:20

Курс рубля повысился по отношению к доллару и евро в начале торгов 6 августа на фоне дорожающей нефти. Согласно данным Московской Биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 10:17 мск снизился на 37 копеек — до 65,17 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 73,01 рубля.
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