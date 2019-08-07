Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:24

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт04:07

Рубль падает на фоне снижения цен на нефть

Коммерсантъ05 августа в 15:57

Рубль вырос к доллару и евро перед аукционом Минфина по ОФЗ

Интерфакс03:29

Рубль днем уверенно повышался на фоне роста аппетита к риску на мировых площадках

ПРАЙМ07:39

Рубль укрепился при открытии торгов на Мосбирже

Вести.Финанс03:24

Рубль чуть сократил темпы роста к доллару и евро на фоне перешедшей к снижению нефти

Финмаркетвчера в 12:35

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:39, Вашингтон
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»

Обновлено в 08:26
Футбол

«Краснодар» примет на своём поле «Порту» в Лиге чемпионов

Обновлено в 04:38
Происшествия

ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге

Федеральная служба исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту размещения в интернете информации о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым и содержащимся в СИЗО-1.
Обновлено в 08:00
Политика

Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле

Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Музыка

В Чечне сообщили о посвященной Кадырову последней песне Вилли Токарева

Певец Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщил на своей странице в Instagram министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Обновлено в 08:23
Общество

В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания

Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

Артемий Лебедев заявил о бегстве из России

Обновлено вчера в 14:02
Кино

Правнучка Зощенко анонсировала фильм на основе рассказов писателя

Семейный фильм «Про Лелю и Миньку», в основу которого лягут восемь рассказов Михаила Зощенко, представят публике в следующем году.
Обновлено в 08:31
Экономика

Продажи автомобилей в кредит в России продолжают расти

Несмотря на продолжающееся падение российского авторынка, «кредитные» продажи новых автомобилей продолжают расти.
Обновлено в 07:14
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено очередное дело о протестах в сквере

Обновлено в 07:52
Политика

В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ

В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53
Футбол

Глава «Шальке» приостановил работу в клубе из-за обвинений в расизме

Глава совета директоров «Шальке» Клеменс Теннис приостановил работу в клубе из-за его обвинений в расизме.
Обновлено в 04:49
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей

Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Политика

ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 07:02
Экономика

Объем «серых» зарплат в России превысил 13 трлн рублей

Объем "серых" зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП.
Обновлено в 06:53
Космос

«Спектр-РГ» второй раз скорректировал орбиту на пути к рабочей точке

Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ", запущенная в июле, второй раз скорректировала орбиту на пути к рабочей точке, сообщил во вторник Роскосмос.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Несуществующий по документам младенец умер в сочинской больнице

В одной из больниц Сочи скончался младенец, родители которого увлеклись духовными практиками и не стали ни регистрировать, ни оказывать соответствующую медицинскую помощь ребенку.
Обновлено в 08:34
Политика

Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17

Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Общество

Третий тест системы электронного голосования проведут 21 августа

Третье тестирование системы электронного голосования перед выборами в Мосгордуму пройдет 21 августа.
Обновлено 05 августа в 07:46
Происшествия

Подозреваемый в убийстве Михаила Круга признался в содеянном

Обновлено в 08:09
Происшествия

Удар током убил тысячу свиней на тюменской ферме

На ферме в Тюменской области около тысячи свиней погибли из-за поражения электрическим током.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Полицейский из Уфы погиб во время прямого эфира в Instagram

Водитель автомобиля погиб на месте. Стало известно, что 23-летний Эмиль служил в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Политика

«Слуга народа» рассмотрит четыре кандидатуры на пост премьера Украины

Президентская партия Украины «Слуга народа» рассматривает четыре кандидатуры на должность премьер-министра страны.
Обновлено вчера в 13:17
Футбол

«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным

Санкт-петербургский «Зенит» может расторгнуть контракт с нападающим Антоном Заболотным. Об этом августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 06:21
Футбол

«Локомотив» сделал предложение форварду молодёжной сборной Ирландии

Ирландский нападающий Джонатан Афолаби получил предложения от ряда английских клубов, а также от московского «Локомотива», сообщает Pundit Arena.
Обновлено в 08:23
Наука

Илон Маск откроет филиал The Boring Company в Китае

Обновлено 05 августа в 07:30
Общество

Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова

Обновлено в 06:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное