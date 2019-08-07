Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:24
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль чуть сократил темпы роста к доллару и евро на фоне перешедшей к снижению нефти
Финмаркетвчера в 12:35
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Футбол
«Краснодар» примет на своём поле «Порту» в Лиге чемпионов
Обновлено в 04:38
Происшествия
ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге
Федеральная служба исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту размещения в интернете информации о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым и содержащимся в СИЗО-1.
Обновлено в 08:00
Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Музыка
В Чечне сообщили о посвященной Кадырову последней песне Вилли Токарева
Певец Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщил на своей странице в Instagram министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Обновлено в 08:23
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Артемий Лебедев заявил о бегстве из России
Обновлено вчера в 14:02
Кино
Правнучка Зощенко анонсировала фильм на основе рассказов писателя
Семейный фильм «Про Лелю и Миньку», в основу которого лягут восемь рассказов Михаила Зощенко, представят публике в следующем году.
Обновлено в 08:31
Экономика
Продажи автомобилей в кредит в России продолжают расти
Несмотря на продолжающееся падение российского авторынка, «кредитные» продажи новых автомобилей продолжают расти.
Обновлено в 07:14
Политика
В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53
Футбол
Глава «Шальке» приостановил работу в клубе из-за обвинений в расизме
Глава совета директоров «Шальке» Клеменс Теннис приостановил работу в клубе из-за его обвинений в расизме.
Обновлено в 04:49
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Экономика
Объем «серых» зарплат в России превысил 13 трлн рублей
Объем "серых" зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП.
Обновлено в 06:53
Космос
«Спектр-РГ» второй раз скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ", запущенная в июле, второй раз скорректировала орбиту на пути к рабочей точке, сообщил во вторник Роскосмос.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Несуществующий по документам младенец умер в сочинской больнице
В одной из больниц Сочи скончался младенец, родители которого увлеклись духовными практиками и не стали ни регистрировать, ни оказывать соответствующую медицинскую помощь ребенку.
Обновлено в 08:34
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Общество
Третий тест системы электронного голосования проведут 21 августа
Третье тестирование системы электронного голосования перед выборами в Мосгордуму пройдет 21 августа.
Обновлено 05 августа в 07:46
Происшествия
Удар током убил тысячу свиней на тюменской ферме
На ферме в Тюменской области около тысячи свиней погибли из-за поражения электрическим током.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Полицейский из Уфы погиб во время прямого эфира в Instagram
Водитель автомобиля погиб на месте. Стало известно, что 23-летний Эмиль служил в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Политика
«Слуга народа» рассмотрит четыре кандидатуры на пост премьера Украины
Президентская партия Украины «Слуга народа» рассматривает четыре кандидатуры на должность премьер-министра страны.
Обновлено вчера в 13:17
Футбол
«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным
Санкт-петербургский «Зенит» может расторгнуть контракт с нападающим Антоном Заболотным. Об этом августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 06:21
Футбол
«Локомотив» сделал предложение форварду молодёжной сборной Ирландии
Ирландский нападающий Джонатан Афолаби получил предложения от ряда английских клубов, а также от московского «Локомотива», сообщает Pundit Arena.
Обновлено в 08:23
Наука
Илон Маск откроет филиал The Boring Company в Китае
Обновлено 05 августа в 07:30
Общество
Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова
Обновлено в 06:34